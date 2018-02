Benfica e Sporting de Macau aplicam “chapa cinco”

As equipas do Benfica e do Sporting de Macau venceram HS e Polícia, respectivamente, por 5-1 e 5-0, numa jornada marcada pelo “tropeção” do CPK, que cedeu uma igualdade frente ao Ching Fung nos últimos minutos da partida.

Pedro André Santos

Benfica e Sporting de Macau estiveram em destaque nesta jornada da Liga de Elite ao aplicarem “chapa cinco” aos respectivos adversários. “Águias” e “leões” jogaram ontem, dia que marcou o encerramento da jornada, derrotando HS e Polícia, respectivamente, por 5-1 e 5-0.

Em declarações ao PONTO FINAL, Bernardo Tavares referiu que a sua equipa fez uma exibição “o quanto baste”, com muita posse de bola e várias oportunidades de golo criadas. “Foi um jogo de sentido único apesar deles terem feito um golo, por erro nosso, o que revela ainda alguns aspectos a melhorar. Aproveitámos também para ver um pouco a equipa, houve jogadores que jogaram pela primeira vez, e foi uma oportunidade para os ver num campo de 11”, disse o técnico dos encarnados.

A ronda foi positiva para o Benfica igualmente pelos resultados adversários, já que o CPK “tropeçou” frente ao Ching Fung (1-1), equipa que tem mostrado qualidade para ombrear com os principais candidatos ao título. “Penso que o mais importante é nós ganharmos os nossos jogos, nem é tanto esperar que os outros percam pontos, porque se nós ganharmos os nossos jogos todos à partida temos o nosso objectivo garantido”, salientou Bernardo Tavares.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre se o plantel está fechado, o treinador do Benfica de Macau lembrou que até ao final da primeira volta “pode-se sempre mexer no plantel”, embora esteja satisfeito com os jogadores que actualmente tem à disposição.

Tal como o Benfica, o Sporting de Macau mostrou ter pontaria afinada nesta jornada, goleando a formação da Polícia por 5-0. “Conseguimos fazer um bom jogo contra uma equipa que tradicionalmente costuma criar muitos problemas às equipas contra quem joga. Entrámos muito bem no jogo, com atitude e vontade de resolver rapidamente. Conseguimos fazer o golo cedo e com isso veio a tranquilidade para fazer uma boa exibição e uma boa vitória”, disse Nuno Capela ao PONTO FINAL.

A partida serviu ainda para estrear alguns dos reforços dos “leões”, que deixaram uma boa imagem no relvado. “Estiveram muito bem. Cumpriram tacticamente e tecnicamente o que lhes foi pedido, com uma exibição de bom nível. Acrescentam qualidade na equipa e estamos satisfeitos”, concluiu o treinador do Sporting de Macau.

Relativamente às outras partidas, o Ka I derrotou o Monte Carlo, por 2-0, na partida que antecipou a jornada, na quinta-feira, juntamente com o confronto entre a Alfândega e o Lai Chi (3-0).

Consulado e Casa de Portugal com estreias opostas na segunda divisão

As equipas de matriz portuguesa tiveram estreias opostas no campeonato da segunda divisão que arrancou este fim-de-semana, no campo do Canídromo. A formação orientada por Pelé venceu o Chong Wa, por 2-1, numa partida que se disputou no sábado, enquanto que a equipa comandada por José Rocha Diniz perdeu ontem, por 2-1, frente ao Chuac Lun. Em relação às outras partidas, Tim Iec, Hong Lok e Sub23 venceram, respectivamente, Lun Lok, Hong Ngai e Artilheiros.