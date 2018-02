Aeroporto de Macau inaugura nova zona de embarque antes do Ano Novo Chinês

A extensão Norte do Aeroporto Internacional de Macau, com mais quatro portas de embarque e uma manga, vai abrir hoje, antes da semana do Ano Novo Lunar, foi anunciado no sábado. “Durante os primeiros cinco dias do Ano Novo Chinês prevemos um volume diário de cerca de 20 mil passageiros, um aumento de 5% em comparação a períodos normais”, disse aos jornalistas Vicki Mou, da Companhia do Aeroporto de Macau (CAM).

A nova zona de embarque, numa extensão de 14 mil metros quadrados, vai permitir aumentar a capacidade do terminal para 7,8 milhões de passageiros, de acordo com a empresa. O CAM investiu cerca 210 milhões de patacas no desenvolvimento de infra-estruturas para aumentar a capacidade de recepção de passageiros, e vai lançar, na primeira metade deste ano, o concurso público para a extensão Sul do aeroporto.

No início da semana passada, a Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) já tinha aprovado mais 80 voos, até ao dia 26 deste mês, para satisfazer o aumento da procura de transporte aéreo durante o Ano Novo Lunar, que se comemora este ano entre os dias 15 e 20 de Fevereiro. No ano passado, 935 mil pessoas visitaram Macau durante a semana do Ano Novo Chinês, de acordo com a direcção dos Serviços de Turismo.