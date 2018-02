Macau pode fazer filmes sobre as suas próprias idiossincrasias para se distinguir e atrair a atenção no exterior, sugere Chan Ka Keong em entrevista ao PONTO FINAL. A estreia local da primeira longa-metragem do realizador, “Chuva Passageira” (“Passing Rain”, em inglês), produzida com um orçamento de 3,6 milhões de patacas, acontece amanhã, terça-feira, na Cinemateca Paixão em sessão reservada à imprensa. Para o público estão programadas sessões entre 16 de Fevereiro e 15 de Março. A estreia mundial foi em Dezembro no 2° Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

A primeira longa metragem do fotógrafo, designer e realizador de cinema, Chan Ka Keong, “Chuva Passageira” (“Passing Rain”, em inglês), é uma produção totalmente financiada com recursos conseguidos em Macau. O subsídio do Instituto Cultural (IC), obtido através do Programa de Apoio à Produção Cinematográfica de Longas Metragens de 2013, que o autor recebeu em 2014, permitiu-lhe arrancar com o projecto. Depois das filmagens, em 2015, o realizador levou mais dois anos para finalizar a montagem e reajustar o argumento inicial a uma versão mais amadurecida e adaptada ao material conseguido durante a rodagem do filme.

Em entrevista ao PONTO FINAL, o realizador e membro da Associação de Audio-Visual CUT alega que os números de bilheteira em Macau nunca vão ser grandes, mas que não é por isso que se deve deixar de fazer cinema. Pelo contrário, pode promover-se uma escala de produção adequada ao mercado local, devendo estes filmes contar histórias locais, do dia-a-dia das famílias chinesas, ou da mistura de culturas, aspectos que são identitários e distintivos do cinema local no exterior.

É o que Chan Ka Keong mostra com este filme, realizado com um orçamento de cerca de 3,6 milhões de patacas, e que aborda as histórias de seis personagens de Macau, que o realizador e argumentista foi escrevendo e coleccionando antes de as transformar num guião para cinema.

– Depois da estreia, qual vai ser o percurso do filme “Chuva Passageira”?

Chan Ka Keong: Vamos ter agora uma série de projecções na Cinemateca Paixão. Gosto muito deste lugar. Penso que esta é uma sala de cinema única na cidade, queria fazer o lançamento aqui.

– Está previsto um circuito comercial para além da cinemateca? Estão a candidatar-se a festivais?

C.K.K. – Claro, candidatámo-nos a alguns festivais, o próximo é em Março, em Osaka, mas ainda não sei o resultado. Em Junho deverá ser Xangai. Mas, em Osaka, vi que já estão a promover o programa, não tenho assim tanta certeza que o nosso filme tenha sido selecionado.

– Está a planear marcar presença nos festivais europeus?

C.K.K. – Sim, em Locarno, gostaria de estar presente, mas ainda não é certo. Eles têm uma secção dedicada às primeiras obras. Esta é a minha primeira longa-metragem, trata-se de um filme da Ásia, Macau é um lugar especial na China, é uma cidade pós-colonial. Penso que o nosso filme tem estes elementos especiais, não apenas a cultura, mas a paisagem, as pessoas, as histórias.

– Acha que esses são aspectos que atraem a atenção dos festivais na Europa?

C.K.K. – Espero que sim. As produções de Macau são produtos bastante novos para o mundo, não tem havido assim tantos filmes, espero poder marcar presença em vários lugares fora de Macau.

– Uma das vezes que o PONTO FINAL falou consigo, durante a produção do filme, confessou-nos que se debatia na altura com o financiamento, que era insuficiente. Referiu que talvez fosse tentar produtoras na China. Como é que resolveu essa questão?

C.K.K. – Acabámos por financiar o filme com base em duas parcelas, a primeira consistiu no financiamento inicial concedido pelo Instituto Cultural. Esse financiamento foi muito importante para o meu projecto, é o apoio inicial. A outra fracção de financiamento vem da minha parte e de uma produtora local, Moon Culture. Sou um dos fundadores. Esta acaba por ser uma produção puramente local. Não conseguimos encontrar o financiamento fora de Macau ou outra empresa de produção, produzimos o filme com base, sobretudo, nos nossos próprios recursos.

– Essa é uma situação quase única, não é? Tanto quanto sei, os realizadores das longas-metragens de Macau lançadas mais recentemente completaram o orçamento que lhes faltava através de parcerias com Hong Kong ou Portugal.

C.K.K. – Eu sou mais independente (risos).

– Quanto é que custou toda a produção?

C.K.K. – Se incluir as despesas de promoção, até agora, foram cerca de 3,6 milhões de patacas.

– Obteve 1,5 milhões do Instituto Cultural (IC), certo? Como é que conseguiu obter o valor adicional?

C.K.K. – Recebi 1,2 milhões, só depois da avaliação do meu relatório é que o IC atribui o restante. Sabe que uma parte relevante do orçamento está ligada aos honorários da equipa, das pessoas que trabalham connosco para o filme. O que eu fiz foi trabalhar mais. Também pedi a alguns amigos para trabalharem comigo.

– Quais foram os outros desafios que encontrou durante a produção?

C.K.K. – As filmagens duraram 25 dias, foram feitas em 2015, à volta de um ano depois de obter o subsídio do IC. Depois, ainda fizemos algumas sessões isoladas para fazermos planos específicos. A montagem é que levou quase dois anos a finalizar, isto porque acabámos por fazer alterações no guião durante o processo de edição e montagem. De certa forma, durante as filmagens não conseguimos exactamente o que o guião pedia, por isso tivemos que alterá-lo um pouco para adaptá-lo às imagens que tínhamos. Além disso, escrevi o guião em 2013 e acabei a montagem no ano passado, em 2017. E, hoje, sou uma pessoa bastante diferente, tive que adaptar o que eu pensava na altura. É bastante diferente, alguma coisa mudou. Em comparação com o guião original, o resultado final faz muito mais sentido. Concordo mais com o filme de agora.

– Pode explicar um pouco de que alteração está a falar? O que é que o guião previa em 2013 e o que é que achou que tinha que ser alterado?

C.K.K. – Há seis personagens no filme, de certa forma eles interligam-se umas com as outras à medida que o enredo se desenvolve, o que alterei mais foi a conclusão. No início era mais sobre a vida, e os seus altos e baixos, por vezes tudo corre mal, mas não importa o que acontece que tudo passa, tudo se resolve. A diferença é que, agora acho que nada vai mudar. No filme podemos ver a transformação das personagens, mas não apresento um final assim tão óbvio em comparação com o guião inicial. No princípio o guião era mais sobre como depois da tempestade vem a bonança, depois da chuva sempre aparece o arco-íris.

– Era uma abordagem mais positiva, mas mais ingénua e cândida?

C.K.K. – Penso que sim. Agora não apresento o final da história.

– Tornou-se mais céptico em relação à vida, no entretanto?

C.K.K. – Não quis ir para o outro extremo. Não estou a dizer que fui de optimista a pessimista. Estou no meio, não se sabe o que acontece em seguida, esta é a conclusão. No final do filme, antes sabíamos o que acontecia com aquelas pessoas, agora não, conto o que acontece a seguir, não faço conclusões, não dou conselhos ou opiniões, é mais neutro.

– Está satisfeito com o resultado?

C.K.K. – Sim, estou feliz. Esta é a minha primeira vez a trabalhar a esta escala, com uma equipa numerosa, cerca de 30 pessoas, uma equipa como deve ser, cada um com a sua especialidade. Esta foi uma experiência nova para mim porque é a primeira vez que realizo uma longa metragem. Mas como também faço outro tipo de trabalho artístico, fotografia, instalação, penso que desta vez o trabalho de equipa que se criou foi também um desafio, e eu gostei bastante do processo. Fazer filmes é muito diferente de outro tipo de arte. Fazer uma instalação é muito mais uma luta entre mim e eu, você tem que lidar consigo mesmo para se esforçar para conseguir um melhor desempenho do material e de tudo. Fazer filmes é mais sobre a relação entre as pessoas que se estabelece no local das filmagens. E podemos ser surpreendidos quando trabalhamos com outras pessoas, quando contribuem para a história, para o guião, isto é também a razão por que o resultado final é diferente do guião inicial, porque toda a gente contribui e dá ideias, o director de fotografia, o departamento de arte, o designer de som. Penso que eles contribuíram com ideias muito frutíferas para o projecto.

– A direcção de actores foi também uma experiência nova?

C.K.K. – Já houve um tempo em que fui actor, há muito tempo. Eu gosto de representar, acho que conheço o mecanismo da representação, é também uma arte, mas não sou um especialista. Não consegui encontrar alguém para a direcção de actores, mas tínhamos os actores mais experientes que davam conselhos e opiniões. Além disso, fizemos muitos ensaios antes de filmarmos cada cena. É também algo muito novo para mim, porque está tudo relacionado, numa longa-metragem, as cenas, a representação, a dramaturgia, tudo tem que funcionar, e isso foi também um desafio novo para mim.

– A equipa era toda de Macau?

C.K.K. – A maior parte dos actores são de Macau, excepto uma das actrizes que é da China continental [Wang Ping], e outro actor que é de Hong Kong [Li De]. Este é um dançarino profissional, é o que representa a personagem “Frankie”, que faz de palhaço bailarino.

– Que idiomas foram usadas nas filmagens?

C.K.K. – Sobretudo cantonês, mas um dos personagens, a mulher da China continental, fala mandarim e dialecto de Chongqing [dialecto de Chengdu]. Ela faz o papel de uma prostituta, que vem para Macau trabalhar, e quando fala com uma colega, às vezes, usa o Chongqing.

– O que pretende fazer a seguir? Tenciona continuar a contar histórias? Já está a escrever o próximo guião?

C.K.K. – Claro, escrevo histórias todo os dias, no bloco de notas do telefone. Há muitas pequenas histórias, momentos que observo todos os dias e tenho estas ideias. Na verdade, o guião “Passing Rain” é uma combinação destas pequenas ideias que fui coleccionando durante muito tempo e que depois transformei e adaptei de forma a ganhar dramatismo. Eu estou sempre a escrever estas pequenas histórias, sempre.

– Tenciona voltar a candidatar-se ao subsídio do Instituto Cultural?

C.K.K. – Eles já anunciaram os resultados do ano passado, não sei quando haverá novo concurso. Mas, se tiver um guião pronto, penso que sim, que volto a concorrer.

– E consegue fazer um novo filme nas mesmas condições?

C.K.K. – Se fizer uma nova longa metragem não creio que repita o que fiz antes. Não voltarei a estar sozinho nisto, a produzir um filme de forma totalmente independente, hei-de tentar encontrar outros apoios, de produtoras. Esta foi a razão porque o projecto levou tanto tempo, dois anos, para a montagem, porque durante esse período eu nunca desisti de tentar encontrar uma distribuidora. Mas, sem uma noção do valor comercial do projecto, é difícil. Penso que, porque somos de Macau, porque se trata de um filme de Macau, eles não têm referências, não é como Hong Kong. Localmente, para mim, é difícil calcular o que o mercado local quer ver, isto é o que eu chamo de ‘elemento comercial’, temos que avaliar o que o mercado gosta e depois pomos um pouco do que o mercado gosta no nosso trabalho, isto é o que chamo de ‘cálculo comercial’. Mas nós não temos pesquisas adequadas, nem de valores de bilheteira, das faixas etárias, dos horários mais frequentados. Não temos esses números, nem esse tipo de pesquisa em Macau. É bastante desconhecido o mercado local.

– Que tipo de cinema faz sentido fazer em Macau?

C.K.K. – Temos cinco cinemas na cidade, penso que as pessoas vão ao cinema para ver os filmes. Sabemos que os números de bilheteira em Macau não vão ser grandes, mas deve haver uma escala de produção adequada, ajustada ao mercado local. As produções de um milhão de patacas estão em conformidade com os níveis da procura do mercado local, falo das produções que contam histórias locais, do dia-a-dia das famílias chinesas, ou da mistura de culturas. Se o produto for suficientemente local, também será suficientemente internacional, com interesse para ser mostrado noutros lugares. Penso que gostamos de ver produções especiais sobre outras culturas, muito locais, da Tailândia, do Japão, da China. Gostamos de ver as vidas especiais de diferentes lugares. Se pensarmos sempre em como moldar o que temos num produto internacional, isso acabará por tornar-se em nada. O que o cinema local deve fazer é concentrar-se em contar boas histórias, locais.

– Trata-se de contar histórias?

C.K.K. – Claro que estas histórias locais devem incluir valores universais, os aspectos emocionais, as famílias, as crises, porque cada lugar tem semelhanças. Há vários aspectos que são universais, numa história com estrutura local podemos contar mais do que aquilo que apenas as pessoas daqui podem perceber.

– Pelo que disse entendo que um milhão de patacas é suficiente para produzir filmes que contem histórias locais.

C.K.K. – Até menos do que isso, numa escala mais reduzida. É possível, algum cinema de autor, ou cinema independente de pequena escala, têm apenas três elementos na equipa de filmagem, um actor, duas pessoas atrás da câmara, 10 dias de filmagens e podem conseguir um bom filme. Tudo depende da história que o realizador e o produtor querem contar. Há muitas possibilidades. Se der o exemplo do filme “Passing Rain”, não consegui todo o financiamento necessário, o que não é o melhor cenário, mas nós conseguimos terminar o filme. Fizemos o contacto com distribuidoras sobretudo na China continental. Na verdade, eu fui à China para entrar em contacto com distribuidoras, tentar encontrar oportunidades para mostrar o filme, seja online ou no cinema. Mas é complicado porque na China é preciso obter uma autorização especial emitida pelas autoridades, uma licença de lançamento de filme, conhecida como o “logotipo do dragão”. Qualquer filme que é mostrado na China necessita desta licença, por causa da censura. Quando se consegue esta licença torna-se possível mostrar no cinema. Este é apenas um processo formal. A dificuldade está em encontrar um distribuidor chinês interessado no nosso filme, essa foi a maior dificuldade para mim.

– Como convencer as distribuidoras da China continental a apostar nos filmes de Macau?

C.K.K. – Penso que o mercado de cinema de autor está a crescer na China. Gosto de ir à China de vez em quando, para ver o cinema de autor que lá se faz, conheço a atmosfera do cinema de autor e dos filmes não convencionais, fora do “mainstream”, e na China está a desenvolver-se bastante, em Pequim, Nanjing, Xangai, Guangzhou. Uma vez fui ver um documentário e a sala estava cheia, toda a gente manteve-se na sala a seguir para acompanhar a ficha técnica do filme, e ficaram depois a conversar sobre o filme. Parecia um festival, mas em ambiente de cinema comercial. Foi bastante surpreendente para mim. É semelhante a Taiwan. A diversidade da audiência está a crescer. Os números em Macau são sempre baixos, não importa qual o segmento de cinema, de autor, comercial, “mainstream”, penso que o ambiente na China é muito saudável, há muitas oportunidades de mostrar filmes, pequenos festivais, mostras de cinema. Para mim, como realizador, guionista, artista, interessa-me mostrar o meu filme ao maior número possível de pessoas e que estas interajam por causa do filme. Não estou tão interessado no valor comercial do filme.

– E qual é a fórmula para entrar nesse circuito?

C.K.K. – Em festivais é possível. Para o meu trabalho como realizador os festivais são uma boa maneira de conhecer mais pessoas e de tentar conseguir oportunidades, até de trabalho, porque há muitas produções. A cidade mais próxima é Guangzhou, e lá há muitas produções comerciais e de tudo. Para mim e para a minha própria carreira é uma boa maneira, não apenas de mostrar este filme, mas também é uma maneira de fazer mais trabalho, como realizador, como artista.

– E Taiwan?

C.K.K. – Sim, em festivais, e também estou a tentar encontrar um circuito de distribuição em Taipé. Em Taiwan a audiência é muito diversa e amadurecida, há muitas e diferentes necessidades deste tipo de filmes. Lá há potencial de público para o meu filme. É também uma boa oportunidade para contactar grandes distribuidoras, algumas são especializadas em promover pequenas produções, locais, de Taiwan, e estrangeiras.

– Teve oportunidade para fazer contactos no 2° Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios, onde o filme teve a sua estreia mundial?

C.K.K. – Encontrei-me com pessoas de outros lugares, mantivemos algumas reuniões, mas não concretizámos nenhum acordo. Mas penso que é possível, há ocasiões para encontros com cinéfilos de outras partes do mundo. Não temos muitas situações como esta na cidade e o festival de cinema traz esta gente cá. O resto do trabalho está em como abordarmos estes produtores e estas pessoas. Penso que este ano, no “Film Market” [IFFAM Project Market], havia a presença de dois projectos de Macau, enquanto que na primeira edição não havia nenhum. Um dos projectos era do realizador de Macau, Vincent Hui, que está a fazer “pitching” [angariação de financiamento] do estrangeiro para o novo guião dele.

– Como está a indústria de cinema em Macau actualmente?

C.K.K. – Há muitas produções agora, comerciais, documentários. O número de pessoas a trabalhar nesta indústria de produção de filmes e vídeo está a crescer. Há pessoas que se formaram em Taiwan ou na China continental e começaram a fazer parte das equipas de produção. Há, também, muitas produções estrangeiras ou do Continente a virem filmar em Macau. Posso ver que há um aumento das necessidades de trabalhadores nesta área. Estas produções vêm de muitos lugares, de Hong Kong sobretudo, Taiwan, China, de Hollywood há produções televisivas, que precisam de assistentes de produção, realização. Quando eu estava a filmar em 2015 havia ao mesmo tempo duas grandes produções da China, foi muito difícil para mim conseguir trazer gente para o meu filme.