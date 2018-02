Wynn Macau anuncia aumentos salariais até 7,2%

A Wynn Macau irá aumentar os salários dos funcionários do Wynn Macau e Wynn Palace, excluindo pessoas com cargos de gestão, entre 2,5% e 7,2%, anunciou a operadora em comunicado.

O anúncio saiu um dia depois de Steve Wynn se ter demitido da Wynn Resorts, sendo que os aumentos irão abranger 98% dos funcionários da operadora.

De acordo com o comunicado, os empregados com um salário de 16 mil patacas mensais, ou inferior, irão beneficiar de um aumento de 600 patacas (entre 3,8% a 7,2% mais do que auferiam), enquanto que aqueles que têm um salário superior irão auferir um aumento de 2,5%.

A Wynn Macau anunciou ainda que os seus funcionários irão receber um bónus equivalente a um mês de salário ainda antes dos feriados do Ano Novo Chinês. P.A.S.