William Gomes bisa frente ao Monte Carlo

O avançado brasileiro do Ka I, William Gomes, foi a grande figura da partida que opôs a sua equipa ao Monte Carlo, marcando os dois golos do embate. Na outra partida, a formação da Alfândega venceu o Lai Chi, por 3-0, e somou os primeiros pontos no campeonato.

Pedro André Santos

Ka I e Monte Carlo defrontaram-se ontem no Estádio da Taipa naquele que foi o jogo grande da jornada de Liga de Elite. Até então, as duas equipas estavam empatadas na classificação, com quatro pontos, e procuravam aproximar-se do topo, onde o Benfica lidera com três vitórias em outras tantas partidas.

Num jogo de toada morna e muito disputado a meio-campo, o Ka I acabou por ser mais feliz a nível da concretização, beneficiando de dois momentos de inspiração do avançado brasileiro William Gomes, que fez os dois golos da partida.

Apesar da vitória por 2-0, o técnico do Ka I considerou que a sua equipa jogou muito aquém das expectativas. “Não foi o Ka I que jogou, o meu estilo não é isso. Fizemos o pior dos quatro jogos e no final de tudo o importante são os três pontos. Queria ter jogado bem, achei que poderia ser um jogo bom, mas a nossa equipa deixou o Monte Carlo jogar. A minha equipa, mais madura, complicou a situação, não é esse o futebol que eu procurou para o Ka I”, referiu Josecler ao PONTO FINAL.

Questionado sobre o que faltou para o Ka I fazer uma exibição ao nível das outras partidas anteriores, Josecler considerou que a sua equipa não conseguiu “jogar simples” e “com objectivo”, sublinhando a importância de haver “disciplina” dentro do campo. “Se um jogador não cumpre vai dificultar tudo. Há jogadores que não treinaram o suficiente, e uma equipa que não treina o suficiente vai chegar a certos jogos e fazer o que o Ka I fez hoje [ontem], que para mim foi um dos piores jogos”, lamentou.

O treinador brasileiro teceu ainda vários elogios ao compatriota Cláudio Roberto, treinador do Monte Carlo, pelo trabalho que tem feito com “jogadores jovens que podem crescer”.

Por sua vez, Cláudio Roberto referiu ao PONTO FINAL que a estratégia passava por “bloquear bem o Ka I” e depois tentar aproveitar o contra-ataque, lamentando que a sua equipa não tenha sido eficaz no último terço do terreno. “Os nossos maiores erros têm sido na parte final [no ataque]. No segundo tempo fizemos duas alterações para tentar manter a equipa mais dinâmica, mas ficámos mais expostos. Tivemos uma chance clara quando estava ainda 1-0, mas não estamos ainda num nível de maturidade para cobrar isso dos jogadores”, ressalvou.

O treinador dos “canarinhos” considera o resultado “justo”, enaltecendo o “esforço e dedicação dos jogadores” que têm vindo a “cumprir o plano de jogo” e “evoluir a cada partida”.

No outro jogo realizado ontem, num encontro entre “aflitos”, a formação da Alfândega conseguiu levar a melhor sobre o Lai Chi, vencendo por 3-0. Até então, as duas equipas partilhavam o fundo da tabela, sem qualquer ponto conquistado.

A Liga de Elite prossegue hoje com o duelo entre o CPK e o Ching Fung, enquanto que no domingo entram em campo Benfica e Sporting de Macau contra, respectivamente, HS e Polícia.

Consulado e Casa de Portugal estreiam-se

O campeonato da segunda divisão arranca este fim-de-semana com destaque para as equipas de matriz portuguesa. A Casa de Portugal é a primeira a entrar em campo, amanhã, contra o Chong Wa (16h), enquanto que no domingo joga a equipa do Consulado frente ao Chuac Lun (14h).

As partidas da primeira jornada da segunda divisão irão decorrer no campo do Canídromo.