Novo Macau organiza actividade para celebrar Ano Novo Chinês

É o terceiro ano consecutivo que a Associação Novo Macau antecipa a celebração do Ano Novo Chinês com um conjunto de actividades. Desde o dia 5 que membros da associação pró-democrata se têm reunido em vários pontos da cidade numa tentativa de aproximação à população através de papéis votivos “Fai Chun”.

“Queremos tornar a relação e a comunicação com os cidadãos mais próxima e queremos mostrar aos cidadãos que, apesar de a Novo Macau ser uma organização política, nos preocupamos com as questões da sociedade no geral. Pretendemos uma actividade mais calma para fazermos da nossa relação com a população uma relação mais estreita”, disse Sulu Sou, vice-presidente da associação local, ao PONTO FINAL.

Kam Sut Leng, presidente da Novo Macau, também tem marcado presença na actividade. Mesmo antes de assumir a presidência da associação, Kam já era figura assídua nas actividades da Novo Macau.

A actividade prolonga-se até ao dia 15 deste mês, sendo que, amanhã, o ponto de encontro será no Mercado Vermelho.