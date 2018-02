Músicos de jazz locais sobem amanhã ao palco da Fundação Rui Cunha

O concerto mensal de jazz na Fundação Rui Cunha junta amanhã, sábado, a partir das 21h, oito músicos locais, veteranos e estreantes, no evento The Jazz Girls & MJPA Sextet. As duas formações devem cobrir temas icónicos de diferentes períodos do jazz.

Cláudia Aranda

The Jazz Girls & MJPA Sextet são as duas formações que actuam amanhã a partir das 21h, no concerto mensal de jazz que se realiza desde há cinco anos na Fundação Rui Cunha. O evento de amanhã junta músicos veteranos do jazz e alguns debutantes, membros da Macau Jazz Promotion Association (MJPA).

Este é mais um concerto da série de concertos de jazz, que se realizam mensalmente na Fundação Rui Cunha. “Já é o quinto ano de parceria e de concertos”, explicou ao PONTO FINAL o director da MJPA, Mars Lei,

Amanhã, os músicos que vão tocar em cada uma das formações são todos instrumentistas locais, membros da Macau Jazz Promotion Association. “Alguns são estudantes, outros são músicos de jazz amadores, tentamos sempre dar uma oportunidade aos músicos nossos associados para actuarem”, explicou Mars Lei.

Cada grupo é composto por quatro músicos, que vão tocar alinhamentos diferentes. À formação inteiramente feminina, “The Jazz Girls”, seguir-se-á o sexteto da Macau Jazz Promotion Association (MJPA). A formação feminina conta com um saxofone, bateria, baixo e “vibraphone”. Este é um instrumento de percussão, também chamado Vibraharp, ou Vibes, semelhante a um xilofone.

Oportunidade valiosa para os músicos locais

Entre os músicos contam-se no saxofone, Carmen Tang e Christiano Chiang, no vibraphone, Sunny Ho, no trombone, Wong Weng Hou, na guitarra, Mars Lee, no baixo Isa Ieong e Thomax Ho e na bateria, Fan Fan Cheung (na foto).

No alinhamento incluem-se temas icónicos do jazz, desde o movimento “swing” dos anos 30, a “standards” de Cole Porter, Benny Goodman e Duke Ellington. “Na associação geralmente não tocamos jazz contemporâneo ou de fusão, focamo-nos mais no tradicional”, explica Mars Lei, que tem estado à frente da organização destes concertos desde o início. O sexteto deverá tocar temas de “West-Coast Jazz”, um género desenvolvido nos anos 50, e “Cool Jazz”, também chamado de jazz moderno.

Mars Lei considera estas séries de concertos de jazz uma oportunidade valiosa para a promoção dos músicos locais. “Conhecemo-nos muito bem, o círculo do jazz é muito pequeno e esse é o aspecto mais apreciado nesta plataforma oferecida pela Fundação Rui Cunha, estas pessoas, locais, têm aqui uma oportunidade para tocar perante um público. Estas séries de concertos de jazz significam muito para nós, porque realizam-se de forma regular e oferecem-nos muitas oportunidades de apresentar estudantes ou convidados. Como estes concertos são gratuitos e a fundação está muito bem localizada, atraem sempre gente, portanto são uma excelente plataforma para os músicos locais actuarem”, referiu Mars Lei.

Os concertos das séries de jazz na Fundação Rui Cunha têm entrada livre.