Liberdade à vista para empresários ligados a Ho Chio Meng

Dois empresários ligados ao ex-procurador Ho Chio Meng podem sair em liberdade no dia 28, se até lá não houver uma decisão final do Tribunal de Segunda Instância (TSI). O advogado diz que a justiça está com “pressa” porque tem “receio” que os arguidos tentem fugir de Macau.

Vítor Quintã

Após quase dois anos à espera de uma decisão final da justiça, dois empresários condenados a prisão num caso ligado ao escândalo de corrupção em torno do ex-procurador Ho Chio Meng podem sair em liberdade no próximo dia 28 de Fevereiro, disse ontem ao PONTO FINAL o advogado Pedro Leal. Isto se, até lá, não houver uma decisão final do TSI sobre os recursos apresentados por Wong Kuok Wai e Mak Him Tai, e pelo Ministério Público.

Os dois empresários foram em Agosto passado condenados pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) a 14 e 12 anos de prisão, respectivamente, por participação económica em negócio, participação em associação criminosa, branqueamento de capitais e burla. Wong e Mak recorreram ao TSI, que, num veredicto de 30 de Janeiro, mas só divulgado esta semana, aceitou apenas o recurso no que toca ao crime de participação económica em negócio.

Pedro Leal diz que ainda está a ponderar se pode ou não recorrer para o Tribunal de Última Instância. O advogado mostra-se sobretudo perplexo com a decisão de separar o processo dos dois empresários na fase de recurso. “Os crimes foram cometidos em co-autoria, por isso o recurso de um aproveita aos outros. Esta decisão é inédita”, explica.

De uma coisa Pedro Leal tem a certeza: “Eu recorrendo para a Última Instância, no dia 28 têm que os pôr cá fora em liberdade provisória”. Isto porque, explica o defensor, passam então dois anos desde que Wong e Mak foram presos preventivamente, a aguardar julgamento. Segundo a lei de Macau, se nesse dia não houver já uma decisão transitada em julgado, então os dois empresários não podem continuar detidos. “Ou então alguém está a violar a lei”, avisa o advogado.

Receio de fuga

Pedro Leal diz que a “pressa” do TSI em chegar a este veredicto apenas se explica com a vontade de evitar que Wong e Mak saiam em liberdade. “Há este receio arraigado da polícia, da Administração, da justiça, que as pessoas vão todas fugir”, diz ele. “É uma situação que não tem cabimento, no meu entender”, diz o defensor. “Hoje em dia pode-se pôr as pessoas cá fora, sacam-lhes os passaportes, obrigam-se a fazer apresentações – diárias se for preciso – na polícia, para garantir que elas não se piram”, sublinhou.

Apesar do mediatismo deste escândalo – que levou mesmo a que um juiz do TJB fosse destacado unicamente para este caso – a justiça de Macau continua a sofrer de um desequilíbrio entre a carga de trabalho e mão-de-obra. De acordo com a página dos Tribunais da RAEM, no final do ano passado o TJB tinha mais de 11 mil casos pendentes. “Os arguidos não podem é sofrer as consequências de haver poucos juízes”, sublinha Pedro Leal.

Se não houver recurso para o TUI, então a Segunda Instância vai analisar não apenas o recurso de Wong e Mak, mas também o recurso apresentado pelo Ministério Público (MP). Os procuradores não se contentaram com a decisão da primeira instância de absolver António Lai e Chan Ka Fai, funcionários do MP, assim como Lam Hou Un, um dos trabalhadores das empresas de fachada criadas para ganhar adjudicações de contratos para serviços a prestar ao MP.