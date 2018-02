Jovens vão ter direito a empréstimos mais elevados na compra de primeira casa

Os bancos vão passar a poder aplicar um rácio superior aos empréstimos atribuídos a jovens para aquisição de uma primeira habitação. A medida foi ontem apresentada pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), que indicou que os empréstimos serão concedidos depois de uma avaliação às capacidades dos jovens locais em termos de pagamento dos empréstimos.

Joana Figueira

O Governo subiu os limites de rácio dos empréstimos hipotecários destinados aos jovens que querem adquirir um primeiro imóvel. A medida abrange residentes permanentes com idades compreendidas entre os 21 e os 44 anos que garantam capacidades próprias para assumir os encargos financeiros. A directora do Departamento de Supervisão Bancária da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), Lau Han Kun, apontou que “a promoção destas medidas serve para corresponder às exigências da sociedade” e surgem no seguimento da aprovação, pela Assembleia Legislativa, das duas propostas de lei que pretendem combater a especulação imobiliária.

Questionada pelos jornalistas quanto aos limites de idade estabelecidos (dos 21 aos 44 anos) no âmbito da medida apresentada ontem em conferência de imprensa, Lau Han Kun explicou que foi decidida de acordo com os parâmetros definidos pelo Governo no Plano de apoio a jovens empreendedores (lançado em 2013). “Nós adoptámos este conceito. O Governo também quer ajudar os jovens com capacidades financeiras para comprar casa. Aqui fazemos referência ao plano de apoio aos jovens e não vamos adoptar outra definição”, disse.

A nova medida define que os bancos vão poder conceder empréstimos até 90% do valor do bem imóvel no caso de fracções habitacionais que custem até 3.3 milhões de patacas, tendo um limite máximo de 2.64 milhões de patacas. A disposição actualmente vigente já prevê os 90 pontos percentuais para aquele valor, porém o tecto máximo do empréstimo situa-se nos 2.31 milhões de patacas.

Já as casas avaliadas entre 3.3 e oito milhões de patacas implicam um limite máximo de empréstimo hipotecário de 80% do valor da habitação, que corresponde a um tecto de 6.4 milhões de patacas. A diferença entre a nova disposição e a que está definida actualmente é que aqueles que comprem um primeiro imóvel, cuja avaliação se situe entre os 3.3 milhões de patacas e os oito milhões de patacas, podem receber dos bancos um empréstimo até 70% e até 3.6 milhões de patacas.

No caso dos empréstimos hipotecários destinados à primeira aquisição de bem imóvel em construção, a medida prevê que os imóveis com valores entre os 3.3 milhões de patacas e os oito milhões de patacas terão um limite máximo de empréstimo de 6.4 milhões de patacas e até 80%.

A AMCM afirmou que “um rácio do serviço de dívida prudente será muito importante para assegurar que o credor do empréstimo possui capacidade para reembolsar esse empréstimo”. É exigida aos bancos a adopção de padrões que regulem que o valor total do montante da prestação mensal do empréstimo hipotecário “não possa exceder 50% dos seus rendimentos mensais”.

“Temos de ponderar as receitas dos jovens. Não podemos emprestar o dinheiro que eles não podem pagar. Os bancos têm de avaliar as capacidades dos jovens de pagarem os empréstimos. No futuro vamos acompanhar a evolução do mercado”, garantiu Lau Han Kun.

O “rácio dos empréstimos hipotecários destinados à primeira aquisição de bem imóvel, a conceder a jovens que reúnam as condições” integra o pacote de três medidas conjuntas do Governo para controlo do mercado imobiliário, nomeadamente no que diz respeito à especulação e ao apoio aos jovens.

As novas disposições entram em vigor no mesmo dia em que entrar em vigor a Lei do imposto de selo adicional para quem compre um segundo ou terceiro imóvel para habitação, aprovada ontem pela Assembleia Legislativa. Os novos limites aos empréstimos bancários direccionados para os jovens é aplicável aos pedidos de empréstimo sob apreciação recebidos nesse dia ou data anterior.

“Falta um planeamento global”

Na sua primeira intervenção como deputado na Assembleia Legislativa (AL), Sulu Sou denunciou a intranquilidade e a inquietação dos jovens de Macau por detrás da prosperidade económica de Macau. As rendas “predadoras” para a habitação foi um dos problemas apontados pelo pró-democrata. Ontem, depois de apresentadas todas as novas medidas para controlar o mercado imobiliário, Sulu Sou defendeu que “falta um planeamento global”.

Uma das medidas, apresentada pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) na tarde de ontem, facilita os empréstimos bancários para compra de primeira habitação, especialmente para os jovens do território. “Não concordo com esta política. Por um lado, talvez possa fazer com que os jovens consigam comprar um imóvel mais facilmente, mas, ao mesmo tempo, podem não conseguir perceber o risco associado à compra de uma casa, que terão de pagar ao banco nos 20 ou 30 anos que se seguem”, disse Sulu Sou ao PONTO FINAL.

O vice-presidente da Associação Novo Macau considerou ainda que a medida relativa aos empréstimos hipotecários irá prejudicar as propostas de lei do imposto de selo sobre a aquisição de mais do que um bem imóvel e do pagamento da contribuição predial urbana por proprietários de prédios devolutos, aprovadas esta semana pela Assembleia Legislativa. Sulu Sou apontou que “o planeamento geral é mais importante, especialmente no que diz respeito à oferta habitacional dos próximos cinco a 10 anos”. J.F.