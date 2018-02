IPM lança aplicação de português destinada a utilizadores chineses

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) vai lançar, na próxima terça-feira, uma aplicação para telemóveis de ensino de língua portuguesa destinada a utilizadores chineses. A ‘app’, designada “Diz lá”, foi desenvolvida por especialistas e investigadores universitários e inclui um guia de conversação diária e um conjugador com 15 mil verbos traduzidos em todas as formas e com gravação em língua portuguesa. No mesmo dia serão apresentados sete livros publicados no final do ano passado. Estes constituem materiais de apoio para o ensino do português a chineses, abrangendo áreas como fonética, vocabulário e literatura.

