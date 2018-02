Heidi Li: “Já não me sinto uma verdadeira ‘Hong-Konger’”

As culturas chinesa e ocidental inspiram o trabalho da cantora e compositora de jazz, Heidi Li, que se considera “filha de uma terceira cultura”, diferente daquela onde nasceu e cresceu. A compositora, nascida em Hong Kong, a viver há 15 anos entre diversos países, vai estar em Macau para um concerto de jazz, multicultural e multimédia, em duo com o pianista italiano Danilo Tarso. O evento está agendado para as 17 horas, de domingo, no espaço “What’s Up” Pop Up, na Calçada do Amparo, junto às Ruínas de S. Paulo.

Cláudia Aranda

Heidi Li foi a primeira adolescente no lar de uma família tradicional chinesa a sair de Hong Kong, quando tinha 17 anos, uma decisão que transformou a sua forma de ver o mundo. “Fui para o Canadá, Reino Unido e França antes de ir para Itália. A parte mais engraçada é que, sempre que regresso a Hong Kong, já não me sinto uma verdadeira ‘Hong-Konger’. Às vezes sinto-me a observar esta cultura como uma estrangeira, como uma ‘outsider’, com uma visão totalmente exterior”, explica a cantora e compositora Heidi Li, em conversa com o PONTO FINAL.

No domingo, 11 de Fevereiro, Heidi Li vai cantar algumas das suas composições originais, em inglês, italiano e cantonês. “Vai ser um concerto multilingue”, ao som de jazz, mas também neo-soul e um pouco de jazz-rock, explica a cantora de Hong Kong, hoje com pouco mais de 30 anos, e muito mundo na bagagem. O concerto realiza-se em conjunto com o pianista italiano Danilo Tarso, a partir das 17 horas de domingo, no espaço “What’s Up” Pop Up, na Calçada do Amparo, junto às Ruínas de S. Paulo. Danilo Tarso é um colega da formação em jazz que a artista está a finalizar em Sienna, em Itália. O pianista chega agora pela primeira vez à Ásia para acompanhar a artista de Hong Kong na estreia musical em Macau, Zhuhai e Guangzhou, explica Heidi Li.

“Quis abraçar os meus pais e eles ficaram chocados”

A viver há 15 anos fora de casa, oito dos quais em Itália, Heidi Li, nascida numa família tradicional chinesa, cresceu a ouvir ópera cantonense, mas foi a partir da adolescência, quando saiu de Hong Kong, que começou a afirmar-se artisticamente, a partir das influências que foi absorvendo de diferentes mundos, culturas e línguas.

Algumas das faixas musicais de Heidi estão disponíveis na página electrónica da autora, que se descreve como uma “Third Culture Kid”, título do seu único álbum. Heidi explica que “filhos de uma terceira cultura” é uma expressão usada para descrever pessoas que viveram em culturas que são bastante diferentes das dos seus pais ou do seu país de origem. Estas pessoas, após esta exposição, acabam por formar uma cultura particular ao longo das suas vidas, a terceira cultura.

“Escolhi este termo porque também vivi em diferentes lugares, um pouco por todo o mundo, vivi experiências e fui influenciada por diversas culturas. As músicas deste álbum mostram isso, são originais em inglês, italiano, cantonês, é multinacional”, explica.

As letras de algumas músicas abordam os choques e as diferenças civilizacionais e o multiculturalismo. A faixa “Third Culture Kid” é uma espécie de auto-biografia. “Falo sobre como sempre quis estudar fora e aprender sobre outras culturas e como também vivo choques culturais, ao revés, quando regresso. Por exemplo, quando voltei a Hong Kong quis abraçar os meus pais e eles ficaram chocados, porque abraçar, o contacto físico, é algo que realmente não temos na cultura chinesa, há muitos destes hábitos que fazem a diferença e provocam este choque cultural”.

Jazz com técnica de ópera chinesa

No seu trabalho a cantora incorpora também algumas das suas raízes chinesas, transmitidas pelos pais, aficcionados de ópera. “Cresci tendo como pano de fundo musical a ópera chinesa, agora canto jazz, mas tento incorporar os elementos musicais da ópera chinesa na minha música, sempre que posso”. Essa influência nota-se na forma como a cantora coloca e projecta a voz. “É uma influência muito subtil, a melhor coisa do jazz é que podemos introduzir muita tradição musical, é uma espécie de música de ‘mentalidade aberta’. Por exemplo, quando faço um improviso em certas músicas tento usar a técnica vocal da ópera chinesa como forma de expressão”.

No espaço da Calçada do Amparo, o duo Heidi Li e Danilo Tarso, além dos originais do álbum “Third Culture Kid”, vai interpretar também músicas populares italianas, com arranjos de jazz, trabalhos que resultam do projecto “Heidi Sings in Italian Dialects”, que começou com uma série de vídeos no Youtube mostrando a artista viajando por regiões diferentes de Itália, colaborando com músicos locais para cantar músicas folclóricas em várias línguas e dialectos regionais italianos. Heidi tenciona incluir no concerto algum material multimédia, como a projecção de vídeos das regiões italianas por onde viajou, com o objetivo de mostrar a diversidade cultural e linguística italianas. “Vamos colocar um pouco do país, porque pode ser que as pessoas não tenham lá estado e não conheçam. Vou tentar levar a audiência numa viagem musical por Itália”, concluiu.