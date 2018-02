Habitação social: Governo considera reservar fracções para responder a situações de crise

Os indivíduos ou agregados que se encontrem em situações de calamidade pública vão poder ficar isentos de determinados critérios de candidatura a habitação social. De acordo com esta medida, será o Chefe do Executivo a atribuir fracções a estas pessoas. Já a questão dos estudantes a tempo inteiro será novamente discutida juntamente com o critério da idade mínima.

Catarina Vila Nova

O Governo está a ponderar reservar fracções destinadas a habitação social para responder a situações de crises ou desastres naturais, revelou ontem Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). A medida, prevista no artigo 9º do Regime Jurídico da Habitação Social, isenta determinados indivíduos ou agregados dos requisitos de candidatura e será o Chefe do Executivo a atribuir-lhes habitações. Quanto aos estudantes a tempo inteiro poderem ou não ser candidatos a habitação social, esta questão foi adiada para ser debatida em conjunto com o critério da idade mínima dos 23 anos.

Segundo explicou Ho Ion Sang, o Chefe do Executivo vai poder atribuir, mediante despacho, habitações aos afectados por desastres naturais ou em situações de calamidade pública como inundações ou temporais, residentes em barracas ou em fogos que tenham de ser desocupados por motivos de interesse público e ainda indivíduos que se encontrem em situação de perigo social, físico ou moral. “Em concreto, [esta medida] tem a ver, por exemplo, com prédios que estão quase a colapsar e o Governo pode, através deste artigo, atribuir habitações sociais para aquelas pessoas em situações de calamidade”, exemplificou. “No futuro, quando as pessoas caem em situação de casos excepcionais, o Governo vai inserir uma regra que permite levantar as restrições impostas para que estes se possam candidatar a uma habitação social”, complementou.

No entanto, algumas questões permanecem, nomeadamente no que diz respeito às competências. “Há uma questão que tem a ver com as competências, porque também temos outras situações, por exemplo, o regresso à situação de pobreza. Também cabe ao Chefe do Executivo decidir estes casos ou entregamos este poder ao presidente [do Instituto de Habitação]?”, questionou o também presidente dos Kaifong. Não obstante a dispensa de determinados critérios, “os indivíduos têm que continuar a ficar na lista de espera para aguardar a atribuição de uma habitação social”, explicou Ho Ion Sang.

ESTUDANTES A TEMPO INTEIRO FICAM PARA DEPOIS

No que diz respeito aos estudantes a tempo inteiro poderem ou não ser candidatos a habitação social, ficou ontem decidido que esta questão será adiada aquando da discussão do critério da idade. Segundo explicou o secretário para os Transportes e Obras Públicas “se, por acaso, ficar decidido que são 23 [anos de idade mínima] então já não faz muito sentido esta história dos estudantes a tempo inteiro”. “A decisão foi de adiar essa questão para ser discutida em conjunto com a questão da idade mínima dos 23 anos, porque chegamos a acordo que as duas questões estão muito ligadas”, disse Raimundo do Rosário.

Sobre este ponto da discussão, Ho Ion Sang voltou a reiterar uma ideia já defendida na última reunião do grupo de trabalho. “O que a comissão quer é que o Governo não proceda a uma rotulagem do conceito de estudante a tempo inteiro”, declarou. “Temos ainda de conjugar esta situação com o artigo dos casos excepcionais. Queremos que o Governo admita alguns casos excepcionais para aqueles estudantes conseguirem, numa situação especial, requerer uma habitação social”, frisou.

IH recebe quase 10 mil candidaturas a habitação social

O Instituto de Habitação (IH) recebeu um total de 9.621 boletins de candidatura a habitação social, dos quais apenas 4.478 foram entregues com a documentação completa. Segundo explica o organismo em comunicado, os restantes cinco mil candidatos que não apresentarem os documentos em falta até 2 de Março ficam automaticamente excluídos do concurso.

Quanto à idade do representante do agregado familiar, 70% dos candidatos têm entre 24 e 64 anos, 19% têm 65 ou mais anos e 10% tem até 23 anos. De acordo com o Regime Jurídico da Habitação Social, actualmente em discussão em sede de comissão (ver texto principal), a idade mínima para se ser candidato a uma fracção sobe dos 18 para os 23 anos. A maioria dos agregados candidatos – 70% – era composta por uma ou duas pessoas. Quase 30% eram famílias de três a cinco pessoas e apenas 0,7% dos candidatos eram agregados com seis ou mais pessoas.

Segundo números divulgados pelo IH aquando da abertura do concurso, em Novembro último, estavam disponíveis para habitação imediata 1.300 fracções. Outras 1.300 encontravam-se em início de construção, devendo estar concluídas entre 2020 e 2021. Adicionalmente, o IH recebe de volta anualmente uma média de 400 unidades residenciais. Na mesma altura, Arnaldo Santos, presidente do IH, disse que “habitualmente demora mais que um ano” a entregar as primeiras chaves e que, em média, as pessoas esperam entre três a quatro anos para ocupar as fracções.