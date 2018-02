Duas pessoas detidas por venda de produto contrafeito

Os Serviços de Alfândega (SA) detiveram duas pessoas por venda de um produto contrafeito. A detenção surgiu na sequência de uma denúncia do Conselho de Consumidores sobre uma pessoa que adquiriu numa farmácia uma embalagem de “Tin Hee Pills”, tendo encontrado diferenças nas letras e figuras no exterior da mesma, em comparação com compras anteriores do mesmo produto. Após fiscalização, os SA encontraram nessa farmácia e noutra agência comercial mais de 600 garrafas do produto em questão, suspeitas de marca contrafeita.

Na terça-feira, os SA encontraram na mesma farmácia 108 garrafas do respectivo produto, que se encontra registado na Direcção dos Serviços de Economia, o que corresponde a 1080 unidades. Na outra agência comercial foram encontradas 528 garrafas, o equivalente a 5280 unidades. No total, foram interceptadas 6360 unidades do produto que correspondem a 26 mil patacas.

Em comunicado, os SA explicam que, “no exterior da embalagem do respectivo produto suspeito de marca contrafeita, as letras e as figuras são muito parecidas com as da original”. “Para os consumidores, é fácil comprar aquelas mercadorias de marca contrafeita, julgando estar a comprar o produto original”.

Os dois detidos – um homem responsável pela farmácia e uma mulher responsável por fornecer o produto – vão ser acusados nos termos do artigo 292º do Regime Jurídico de Propriedade Industrial, ou seja, de venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos. O acto constitui infracção punível com pena de prisão até seis meses ou pena de multa de 30 a 90 dias. Mesmo que não esteja provada a existência ou não de substâncias prejudiciais à saúde, a composição dos produtos contrafeitos é “duvidosa”, pelos que os mesmos vão ser entregues aos Serviços de Saúde para análise.