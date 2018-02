Director da DSF garante interconexão entre serviços competentes para combater a fuga fiscal

O director dos Serviços de Finanças afirmou ontem que o Governo vai recorrer a “outras formas para suprir as omissões que possam surgir no futuro” no que diz respeito à alínea cinco do artigo 3º, que foi chumbada pela Assembleia Legislativa (AL) e que integrava a proposta de lei do imposto de selo sobre a aquisição de mais do que um bem imóvel destinado a habitação, que previa que caso uma das partes do casal possua qualquer bem imóvel ou direito sobre bem imóvel, a outra parte também possui o mesmo bem ou direitos.

“Nós respeitamos todas as opiniões apresentadas pelos deputados”, disse Iong Kong Leong, apontando que o trabalho será feito “através da interconexão com outros serviços competentes” e que “as finanças vão ter em conta as declarações [financeiras] das pessoas”.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, afirmou, no debate de quarta-feira no hemiciclo, que a eliminação da alínea cinco do artigo 3º da proposta de lei apresentada pelo Executivo poderá permitir que “algumas pessoas possam utilizar este vazio para não pagar imposto”.

“A aprovação [da proposta de lei do imposto de selo] tem um conceito: aumentar a possibilidade ou os custos de uma primeira aquisição para reduzir a ideia do investimento. Este é o nosso conceito principal. Esta medida fiscal é para reduzir o desejo de investir dos cidadãos que já possuem o seu imóvel, para dar mais oportunidade àqueles que ainda não adquiriram um imóvel – para não terem um grande desafio neste aspecto”, reiterou Iong Kong Leong, ontem, em conferência de imprensa. J.F.