“Big Band Night” em Hong Kong

A “Island Express Jazz Orchestra” é a banda que actua amanhã nas sessões “Big Band Nights”, no Hong Kong Fringe Club, na região vizinha e antiga colónia britânica.

O evento “Big Band Nights” apresenta diferentes agrupamentos locais de jazz no projecto “Fringe Dairy”, que se integra no programa “Jazz-Go-Central, Jazz-Go-Fringe”.

A Island Express Jazz Orchestra formou-se em 2010, sendo especializada em alinhamentos para grandes orquestras de conhecidos compositores de jazz moderno. Os 17 membros da banda, que incluiu não só músicos profissionais como também empresários, juntaram-se na música com um objectivo: actualizar o panorama das grandes orquestra de jazz em Hong Kong.

O repertório da Island Express Jazz Orchestra inclui originais de Bob Mintzer, Pat Metheny e Matt Catinggub, bem como novos arranjos de conhecidos “standards” do jazz, onde se incluem temas interpretados por Ella Fitzgerald.

Além de actuações regulares no Fringe Club, a banda também organiza intercâmbios internacionais com músicos do Japão. Entre os convidados e colaboradores que actuaram anteriormente com esta banda de Hong Kong incluem-se músicos como Yoichi Murata, Kenta Tsugami, Kaga Hoppies e a Rare Sounds Jazz Orquestra.

O Hong Kong Fringe Club prossegue com as sessões de ‘Jazz ao Almoço’ no dia 14 de Fevereiro com o evento “Jazz Lunch: Kylie Estrela & Jazzicians”, a partir da uma da tarde. O programa integra-se, também, no projecto “Jazz-Go-Central, Jazz-Go-Fringe”, e inclui programas com músicos de jazz profissionais e jovens emergentes. Kylie Estrela e os seus músicos convidados vão estar no Fringe até Abril.

O Hong Kong Fringe Club funciona num antigo edifício dos anos 1980, em Central District. Desde a fundação, em 1984, que o Fringe Club mantém a reputação enquanto espaço de artes e intercâmbio cultural.