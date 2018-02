Alto de Coloane: Sio Tak Hong diz-se inocente

A empresa ligada a Sio Tak Hong avisa que vai sofrer um enorme prejuízo se o Governo decidir reaver o terreno no Alto de Coloane, como defende o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC). A deputada Ella Lei quer ir mais longe e suspender qualquer construção que ameace o ambiente.

Vítor Quintã

A Win Loyal, actual detentora do terreno no Alto de Coloane envolto em polémica, veio finalmente a público defender-se. Num anúncio publicado na quarta-feira no jornal de língua chinesa Ou Mun Iat Pou, a empresa ligada ao promotor imobiliário Sio Tak Hong diz-se inocente das eventuais ilegalidades cometidas na demarcação do terreno em 1994.

Também na quarta-feira o Comissário Contra a Corrupção, André Cheong, tinha dito aos jornalistas que a Win Loyal era provavelmente “uma vítima lesada” pelos dois alegados herdeiros do terreno e que “pode discutir ou duvidar, ou mesmo recorrer aos tribunais”. Isto no caso das autoridades aceitarem a recomendação do CCAC de que o terreno de 56.592 metros quadrados afinal pertence ao Governo.

Se isto acontecer, “os legítimos direitos e interesses” da empresa, que pagou 88 milhões de dólares de Hong Kong pelo terreno, “ficam sem qualquer protecção, causando enormes perdas aos investidores”, sublinha o anúncio. Tendo em conta que a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) tinha autorizado a construção de 13 torres com um máximo de 33 andares, o valor do projecto “seria na ordem dos muitos milhares de milhões de patacas”, diz a Win Loyal. A promotora imobiliária, registada em Hong Kong mas incorporada nas Ilhas Virgens Britânicas, é uma subsidiária indirecta da China Poly Group Corporation, um conglomerado estatal da China continental, confirmou na quarta-feira André Cheong.

Negócio “legítimo”

No anúncio, a empresa diz que só o relatório do CCAC já chega para “afectar a imagem que o público tem” dela, mas não comenta a hipótese de ter havido crimes cometidos na aprovação em 2011 do projecto que iria encobrir o Alto de Coloane com torres até 100 metros de altura. O CCAC sublinhou na quarta-feira que a DSSOPT violou as suas próprias regras ao tomar esta decisão. “Há de certeza envolvimento de trabalhadores, agora se foi com negligência ou dolo, não podemos excluir qualquer hipótese”, disse André Cheong.

A companhia preferiu sublinhar que adquiriu o terreno em 2004 “de forma legítima, em circunstâncias perfeitamente legais e razoáveis”. Mesmo após a posse da parcela ter sido alvo de um processo cível, em 2006 os tribunais decidiram que a Win Loyal era “a única detentora legal”, acrescenta a promotora.

O anúncio não menciona a possibilidade de recurso à justiça. O PONTO FINAL perguntou à Win Loyal se esta hipótese está em cima da mesa caso o Governo se decida por recuperar o terreno, mas não recebeu qualquer resposta. Uma outra empresa ligada ao Sio Tak Hong está ainda a disputar nos tribunais a decisão de anular uma troca de terrenos envolvendo a antiga Fábrica de Panchões Iec Long, também a partir de um relatório do CCAC.

Suspensão pedida

Na terça-feira o Gabinete do Porta-voz do Governo disse que o Chefe do Executivo, Chui Sai On, tinha já analisado o documento e decidido encaminhá-lo para o Ministério Público. O PONTO FINAL perguntou ao Gabinete se já havia uma decisão quanto ao futuro do terreno, mas não recebeu qualquer resposta.

Ella Lei diz, no entanto, que não chega recuperar o terreno e garantir que haja uma investigação para descobrir se houve ou não ilegalidades. Numa interpelação escrita entregue ontem, a deputada diz que este caso é mais um a demonstrar “a falta de planeamento urbanístico”, que deixa os serviços como a DSSOPT dependentes de circulares internas para impedir a destruição da paisagem de Macau. Mesmo o relatório do CCAC lamentou que as opiniões técnicas dadas pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental e pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, que questionavam o impacto ambiental do projecto da Win Loyal, “não têm força vinculativa”.

Para a vice-secretária geral da Federação das Associações dos Operários, a solução é só uma: “suspender a aprovação de todos os projectos de construção” que coloquem em risco recursos naturais. O passo seguinte, diz Ella Lei, seria aprovar um plano “transparente” de protecção ambiental, ainda antes do plano director da RAEM estar finalmente pronto.

A elaboração do planeamento urbanístico de Macau foi entregue a um consórcio formado pela City Planning & Engineering Consultants Ltd, a China Academy of Urban Planning & Design (entidade presidida pelo deputado José Chui Sai Peng, primo de Chui Sai On) e a Consulasia – Consultores de Engenharia e Gestão Limitada em Outubro do ano passado. Em Dezembro, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, garantiu que o plano director vai começar a ser elaborado este ano para estar concluído em 2019.