Durante o Ano Novo Lunar, o Aeroporto Internacional de Macau vai oferecer um desconto de 50% nas tarifas do parque de estacionamento. Para aproveitar a promoção, que decorre entre 15 de Fevereiro e 5 de Março, os viajantes devem apresentar o talão do parque, o documento de identificação e as cópias originais dos bilhetes de embarque. Esta oferta é apenas aplicável nos parques de estacionamento Sul e Norte do Aeroporto Internacional de Macau.

