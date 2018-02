Steve Wynn sai de cena, mas Macau quer saber mais

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) diz que ainda quer saber mais sobre as alegações de assédio sexual contra Steve Wynn, mesmo após o empresário do jogo ter ontem apresentado a demissão da operadora local Wynn Macau.

Vítor Quintã

“Não posso continuar a desempenhar de forma efectiva as minhas actuais funções”, admitiu Steve Wynn, num comunicado em que anunciava a saída da Wynn Resorts, empresa-mãe da operadora local Wynn Macau, devido a alegações de assédio sexual. “Nas últimas duas semanas, fui alvo de uma avalanche de publicidade negativa”, lamentou o empresário, “em que a pressa em fazer juízos tem prevalecido sobre tudo o resto, incluindo os factos”.

O jornal norte-americano Wall Street Journal publicou a 26 de Janeiro um artigo que acusava Steve Wynn de assédio sexual, citando dezenas de antigos funcionários da empresa que ele fundou nos Estados Unidos. O empresário nega as alegações, mas acaba por sair agora de cena, abandonando também a concessionária local, a Wynn Resorts (Macau) S.A., e a empresa listada na bolsa de Hong Kong, a Wynn Macau.

A Wynn Macau comunicou ontem à bolsa – após ter suspenso a venda das acções durante toda a sessão – que “aceitou relutantemente” o pedido de demissão de Steve Wynn. Embora não tenha referido directamente as alegações, a Wynn Resorts aproveitou para sublinhar que “mais de 40 por cento” dos seus gestores são mulheres, “a percentagem mais elevada na indústria do jogo”.

“Esclarecimentos detalhados”

Tanto a empresa local como a Wynn Resorts passam a ser lideradas por Matt Maddox. O actual presidente, e “aquele que lida com as operações no dia-a-dia”, já tinha sido apontado na semana passada por Alex Bumazhny, director sénior da Fitch para Corporate Finance, como um potencial sucessor do septuagenário. Linda Chen continua como presidente da concessionária.

E foi Chen que teve ontem de explicar a situação ao secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, e ao director da DICJ, Paulo Martins Chan, em duas reuniões separadas. Segundo um comunicado, o regulador do jogo quer saber mais e pediu “esclarecimentos detalhados” sobre as alegações de assédio sexual e “o cumprimento do dever de comunicação à DICJ, no prazo dado, relativamente a dados e informações relevantes”, incluindo “os resultados das investigações em curso”. O PONTO FINAL perguntou ao regulador qual o prazo dado à concessionária mas não recebeu qualquer resposta.

A Wynn Resorts criou há duas semanas um comité especial, composto apenas dos seus directores independentes – aqueles sem ligações a Steve Wynn ou outros accionistas maioritários – para investigar as acusações. Também os reguladores do jogo nos estados norte-americanos de Massachusetts e Nevada já abriram uma investigação a este caso.

Na reunião de ontem, a DICJ prometeu manter uma “contínua monitorização e supervisão”, tanto “da idoneidade das concessionárias” como dos administradores e “seus accionistas”. Apesar de ter deixado a direcção, Steve Wynn é ainda o maior accionista da Wynn Macau.

Saída milionária

Mas, se a DICJ concluir que Steve Wynn deixou de ser um homem acima de qualquer suspeita, pode obrigar a Wynn Macau a demiti-lo ou a vender as suas acções, explicou há duas semanas ao PONTO FINAL o advogado Pedro Cortés. Desde então a situação só ficou mais negra para o empresário, com o Las Vegas Review-Journal a admitir que, em 1998, não publicou uma história que alegava que as empregadas do primeiro casino de Steve Wynn, Mirage, eram pressionadas a fazer sexo com os jogadores.

A hipótese mais extrema, se o regulador acreditar que este caso “contamina a própria concessionária”, disse na altura Pedro Cortés, seria a Wynn Macau perder mesmo a licença de jogo na RAEM. A empresa-mãe, disse o regulador de Massachusetts, não revelou que Steve Wynn tinha pago 7.5 milhões de dólares norte-americanos (60.4 milhões de patacas), num acordo extrajudicial, a uma manicure que trabalhava no casino Wynn Las Vegas e o acusava de abuso sexual. Aliás, o Wall Street Journal revelou na segunda-feira que Steve Wynn criou uma empresa de raiz para esconder este pagamento.

Apesar do anúncio de ontem, o empresário tem ainda uma carta na manga. A Wynn Resorts reconheceu que “os detalhes do acordo de saída” ainda não foram finalizados. Steve Wynn tinha uma cláusula que o habilitava a 330 milhões de dólares norte-americanos (2,7 mil milhões de patacas) em caso de ser despedido, um valor astronómico que era regularmente criticado por agências de governança corporativa.