“Não há problema nenhum [de gripe]”, diz Alexis Tam

Alexis Tam afirmou ontem não haver necessidade de suspender as aulas devido à gripe, uma vez que estão a “trabalhar muito bem nos serviços de saúde”. “Os Serviços de Saúde têm desenvolvido um trabalho exaustivo, já foram às escolas para dar vacinas aos alunos. Em Macau não há crise, não há problema nenhum. Como estamos a fazer bem o serviço não há crise nenhuma”, reiterou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, à margem da cerimónia de tomada de posse do novo director dos Serviços de Educação e Juventude.

Ao PONTO FINAL, os Serviços de Saúde confirmaram que mais de metade das 45 mil doses de vacinas contra a gripe recentemente encomendadas já chegaram ao território, sendo que a entrega das restantes está prevista até ao final desta semana. O organismo acrescentou ainda que espera que toda a população tenha recebido a vacina contra a gripe até ao Ano Novo Chinês. Os dados mais recentes ontem divulgados por Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, indicam que no ensino infantil e no ensino primário, respectivamente, 80% e 70% das crianças já foram vacinadas. Quanto aos idosos, 90% já recebeu a vacina contra a patologia.

Contudo, é no grupo das crianças com menos de cinco anos que se apresentam valores mais baixos, com apenas 53% a terem sido vacinadas. Tendo em conta estes dados, Lei Chin Ion assegurou que, ainda antes do Ano Novo Chinês, vão deslocar-se até às creches. “Vamos encontrar as creches com menores taxas de crianças vacinadas e vamos dar vacinas a estas crianças”, garantiu o responsável, relembrando que, durante os feriados, os centros de saúde vão permanecer abertos.

Quanto ao estudo sobre seguros de saúde anunciado esta segunda-feira por Alexis Tam na Assembleia Legislativa, o mesmo está a ser conduzido pela Faculdade de Medicina da Universidade Chinesa de Hong Kong. Segundo explicou Lei Chin Ion, o Governo ainda não recebeu o orçamento, e os resultados não serão conhecidos antes do próximo ano. CVN