Fundação Macau: Mais de 276 milhões de patacas para danos relacionados com Hato

Mais de 600 milhões de patacas foram atribuídos no último trimestre do ano passado pela Fundação Macau. Destes, contabilizam-se 276 milhões em subsídios relativos à passagem do tufão Hato. A Fundação Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau recebeu 125.6 milhões.

Joana Figueira

A Fundação Macau atribuiu 623.8 milhões de patacas em apoios a particulares e a instituições particulares, no último trimestre de 2017. Na lista publicada ontem em Boletim Oficial, destaca-se o montante de mais de 276 milhões de patacas em subsídios relacionados com a passagem do tufão Hato, a 23 de Agosto último. Só o subsídio relativo à electricidade – direccionado para cerca de 215 mil residências com contrato com a Companhia de Electricidade de Macau – chegou aos 160.5 milhões.

Seguiu-se o subsídio de água, de quase 106 milhões de patacas, direccionado para 211.823 residências. Neste caso, o projecto de ajuda especial aos prejuízos causados pela passagem do tufão Hato abarca o pagamento aos residentes que tinham outorgado o contrato à Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau.

A Cáritas de Macau recebeu um apoio de três milhões, “com vista a dar apoio imediato às famílias mais necessitadas e afectadas pela passagem deste tufão”, refere o balancete. Com o mesmo propósito, foram atribuídos cerca de um milhão de patacas à União Geral das Associações dos Moradores de Macau. Cerca de 5.3 milhões destinaram-se à restauração de estragos residenciais e quase 558 mil a assistência médica.

Já para a Fundação Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau foram encaminhados 125.6 milhões de patacas: quase 77 milhões de apoio financeiro para custear o plano de 2017/2018 da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), do Hospital Universitário, da Escola Internacional de Macau e da Faculdade das Ciências de Saúde da MUST, e 48.9 milhões para custear as obras do Complexo Pedagógico da universidade.

A Fundação Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau recebeu ainda, do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), 21.5 milhões de patacas em subsídios para a reparação das instalações do campus e aquisição de equipamentos, após a passagem do tufão Hato.

Ainda no âmbito da educação, foram atribuídos 39 milhões de patacas de apoio financeiro para o plano de actividades referente ao ano lectivo 2017/2018 da Universidade São José e para custear as despesas com as obras da segunda fase da construção do respectivo Campus.

Já a Fundação da Universidade da Cidade de Macau recebeu 45 milhões de patacas para custear as despesas com o apoio aos estudos e publicação, actividades pedagógicas, equipamentos e apoio, obras de decoração e subsídios aos estudantes da universidade, referente ao ano lectivo de 2017/2018.

A lista integra ainda a Associação de Beneficência do Hospital Kiang Wu, com um apoio de 29.6 milhões de patacas para cobertura das despesas de aquisição de equipamentos para o hospital.

No que respeita às despesas com o plano de actividades de 2017 do Albergue da Santa Casa da Misericórdia, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Macau recebeu cerca de quatro milhões. A Cáritas, para além do montante relativo aos danos causados pelo Hato, contou com um apoio de 4.1 milhões de patacas para custear as despesas com o plano de actividades do ano passado da associação e das suas 28 unidades subordinadas.