Conselho do Património Cultural defende demolição de alguns estaleiros

Nem todos os estaleiros navais de Lai Chi Vun merecem ser alvo de conservação, defenderam ontem alguns membros do Conselho do Património Cultural, em reunião plenária. Para os intervenientes, a prioridade deve ser dada às estruturas que estiverem em melhores condições e aquelas que representarem um perigo devem ser demolidas. Leong Wai Man, vice-presidente do Instituto Cultural (IC), disse concordar “que se deve conservar primeiro os estaleiros que estão em condições aceitáveis”, alertando para a necessidade de um “planeamento integral para o futuro deste sítio”.

“Do ponto de vista da conservação, para além dos estaleiros que ainda têm uma estrutura estável, não devemos esquecer um planeamento integral para o futuro deste sítio, incluindo os elementos naturais existentes à sua volta”, defendeu Leong Wai Man, anterior chefe do Departamento do Património Cultural do IC. Leong Chong In, membro do Conselho do Património Cultural, sugeriu que “talvez” se preserve “um ou dois estaleiros que estão em melhores condições para mostrar às futuras gerações e turistas”, frisando que “aqueles que têm boas condições merecem ser preservados”.

Lam Fat Iam argumentou que a área dos estaleiros pode ser aproveitada para diversos fins “porque é uma zona grande e podemos alargar os nossos horizontes olhando para toda a Coloane”, sublinhando a importância da definição de objectivos. “É possível torná-lo num espaço cultural e criativo? É uma tentativa que vale a pena pensar”, sugeriu Ip Tat. “Estes estaleiros podem ser uma paragem do itinerário marítimo, podem ser usados para outros fins, como espaços de exposição, podem-se construir espaços de comida e bebidas para os turistas”, apontou Lau Veng Seng.

Por sua vez, Cheang Kok Keong alertou para a necessidade de “proteger a cultura e não as ruínas”. “Nós devíamos pensar em proteger a arte que existia naquela área dos estaleiros, bem como o espírito e o hábito de viver da altura. Isto merece a nossa atenção e merece ser protegido, para que os jovens percebam a importância do passado. Não tendo memória, ficamos perdidos”, declarou. C.V.N