Yao Feng marca presença no Festival Literário Internacional do Interior

O escritor e director do Departamento de Português da Universidade de Macau, Yao Feng, integra o lote de convidados do Festival Literário Internacional do Interior, que terá lugar em Junho no município da Lousã, em Portugal. A acompanhar o poeta estão nomes como o chileno Luís Sepúlveda e os portugueses Núno Júdice, Pedro Mexia, Maria Antónia Palla e Jacinto Lucas Pires.

Um total de 22 escritores portugueses e estrangeiros, lote que inclui o chileno Luís Sepúlveda e a activista dos direitos humanos libanesa Joumana Haddad, foi ontem confirmado no Festival Literário Internacional do Interior, que decorre em Junho, em Portugal. De acordo com informação adiantada à agência Lusa pela Arte-Via Cooperativa, promotora do festival, entre os autores estrangeiros está ainda confirmada a presença de Armen Yañez (Chile), Mempo Giardinelli (Argentina), Rafique-um-Munir Chowdhury (Bangladesh), os croatas Seid e Sibila Serdarevic, Julia Wong (Peru), Yao Feng (Macau), os brasileiros Sónia Freitas e José Mauro Brant, e Prabda Yoon (Tailândia).

Os autores portugueses que já confirmaram a presença no evento, designado FLII – Palavras de Fogo, são José Luís Peixoto, Pedro Mexia, Ana Filomena Amaral (presidente da entidade promotora), Inês Pedrosa, Dulce Carvalho, Nuno Júdice, Clara Pinto Correia, Maria Antónia Palla, Jacinto Lucas Pires e João Tordo.

De acordo com a nota da Arte-Via, o festival “possui um carácter inovador”, já que, para além de ser uma realização intermunicipal abrangendo 12 municípios afectados pelos fogos florestais de 2017, “pretende levar os livros e os escritores aos sítios mais inusitados e imprevisíveis, como fábricas, campos, escolas, praias, igrejas, mercados, romarias, locais onde as pessoas trabalham e convivem”, argumenta.

“Ou seja, os livros vão ao encontro dos públicos”, adianta a cooperativa promotora. O comunicado frisa que o FLII – Palavras de Fogo conta já com parcerias com festivais congéneres, entre os quais o Festival Literário de Macau – Rota das Letras, Folio (Portugal), Fraktura (Croácia), Fli Araxá (Brasil), Galway Literary Festival (Irlanda), Vilenica International Literary Festival (Eslovénia) e Mundo do Sal (Cabo Verde).

O festival, sediado na Lousã, no distrito de Coimbra, decorre entre 15 e 19 de Junho e engloba ainda os municípios de Arganil, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Sertã, Tábua e Vila Nova de Poiares.

De acordo com a Arte-Via Cooperativa, o programa, que será divulgado oportunamente, incluirá “vários painéis com escritores, poetas, jornalistas, agentes culturais, tradutores, directores de festivais e editores”, em todos os municípios abrangidos.

A programação incluirá também ‘workshops’, apresentações de livros, música, teatro, exposições e sessões de cinema, uma maratona cultural de 16 para 17 de Junho “em todos os concelhos” com várias actividades e a criação de uma residência literária. Agência Lusa