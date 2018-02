Prazo para entrega de candidaturas à habitação social termina hoje

Termina hoje o prazo para a entrega de candidaturas à habitação social. Segundo as previsões do Governo, esta será a última vez que será aberto um concurso para esta modalidade de habitação pública, uma vez que o Regime Jurídico da Habitação Social, actualmente em sede de comissão (ver texto principal), prevê uma candidatura permanente. De acordo com os últimos dados divulgados, até à primeira semana deste ano o Instituto de Habitação tinha já recebido cerca de quatro mil candidaturas, sendo que o actual concurso teve início em Novembro último. Por essa altura, o Executivo tinha 1.300 fracções de habitação social prontas a habitar, algumas das quais precisavam apenas de ligeiras renovações. C.V.N

