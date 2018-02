Praças financeiras asiáticas recuam após maior queda no Dow Jones desde 2011

A queda em Wall Street, na segunda-feira, afectou as praças financeiras asiáticas, naquela que foi a maior queda percentual no índice norte-americano Dow Jones Industrial Average, desde Agosto de 2011. A principal praça financeira da China, Xangai fechou a cair 3,35%, para 3.370,65 pontos. Já Hong Kong recuou 4,4%, para 30.827,73 pontos.

As praças financeiras asiáticas foram ontem abaladas pela queda em Wall Street, na segunda-feira, com o índice japonês Nikkei 225 a recuar 4,7%, depois de ter aberto a cair 7%. Todas as praças na região foram afectadas pela maior queda percentual no índice norte-americano Dow Jones Industrial Average, desde Agosto de 2011. Na China, a bolsa de Xangai, principal praça financeira da China, fechou a cair 3,35%, para 3.370,65 pontos. Hong Kong recuou 4,4%, para 30.827,73 pontos.

O índice australiano S&P ASX 200 caiu 3,2%, para 5.833,30. O sul-coreano Kospi fechou a cair 1,5%, para 2.453,31. Dois dias de quedas acentuadas anularam os ganhos alcançados por Wall Street, desde o início do ano, pondo fim a um longo período de expansão do mercado.

Quedas de 10% ou mais são comuns quando o mercado está em alta. Há dois anos que não ocorria uma. O mesmo ocorreu em muitos outros mercados globais, onde os observadores esperavam já uma correção.

O pânico noutros mercados pode encorajar os investidores a procurar a segurança da moeda japonesa yen, comentou Jingyi Pan, analista no grupo de serviços financeiros IG. Isso prejudicaria exportadores japoneses e de outros países da região, cuja competitividade é afectada caso o valor da moeda dos respectivos países valorize, encarecendo os seus produtos.

Na segunda-feira, o índice tecnológico norte-americano Nasdaq perdeu 3,78%, e o S&P500, que representa as maiores 500 empresas cotadas nos EUA, recuou 4,11%. Os investidores venderam os seus títulos face às preocupações de que a Reserva Federal aumente as taxas de juro, numa altura de subida da inflação, tornando o crédito mais caro, o que levaria a um abrandamento no crescimento da economia.

A queda de segunda-feira foi grande, mas houve pior, durante a crise financeira global de 2008, quando em Setembro desse ano Dow Jones perdeu 777 pontos, o equivalente a sete por cento. Uma queda de 10 por cento, face ao pico mensal, é referido em Wall Street como uma “correção”. A última queda assim ocorreu no início de 2016, quando a cotação do petróleo afundou.

As bolsas europeias estiveram ontem a negociar em queda, penalizadas pelo fecho negativo de Wall Street na segunda-feira, com o índice Dow Jones a registar a maior queda diária da história (4,6%). Pelas 08h15 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a cair 1,82% e negociava nos 3.415,57 pontos. As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre as perdas de 0,76% de Frankfurt e as de 3,37% de Madrid. Em Lisboa, o PSI20 seguia negativo, a descer 2,65% para 5.262,06 pontos. Na sessão de segunda-feira, Wall Street sofreu a sua maior queda histórica, contagiando os índices asiáticos que ontem registaram fortes quedas, com o Nikei a perder 5% e Hong Kong 4%. Agência Lusa