Medidas de combate à especulação imobiliária aprovadas, mas não são suficientes

Os deputados aprovaram ontem duas propostas de lei relativas ao pagamento da contribuição predial urbana por proprietários de prédios devolutos e ao imposto de selo sobre a aquisição de mais do que um bem imóvel destinado à habitação. Apesar de concordar com as medidas que se prevêem de combate à especulação imobiliária, a Assembleia Legislativa manifestou-se céptica quanto à sua eficácia.

Joana Figueira

A Assembleia Legislativa aprovou ontem duas propostas de lei apresentadas pelo Executivo que têm como objectivo combater a especulação imobiliária. Os deputados mostraram-se, porém, reticentes quanto aos efeitos concretos dos diplomas no controlo do mercado imobiliário. No caso da proposta de lei que prevê o pagamento da contribuição predial urbana por proprietários de prédios devolutos, foi aprovada, na mesma sessão, na generalidade e na especialidade, uma vez que o Chefe do Executivo, Chui Sai On, pediu a adopção do processo de urgência.

O objectivo do diploma passa por incentivar o lançamento das fracções no mercado imobiliário de arrendamento que, de acordo com as estimativas de 2016, correspondem a cerca de 12 mil fracções. “Pretendemos eliminar a isenção existente, em relação aos prédios devolutos, para aumentar a oferta”, afirmou o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, no debate sobre a legislação.

O Regulamento da contribuição predial urbana actualmente em vigor prevê uma isenção da contribuição no que diz respeito aos prédios desabitados mas, “na sequência da alteração, os proprietários dos prédios devolutos estão sujeitos ao pagamento da contribuição conforme as disposições relativas aos prédios não arrendados”, indicou Lionel Leong.

“Esperamos que possa ser aumentado o encargo dos proprietários dos prédios devolutos, levando os contribuintes a terem mais vontade e a serem mais activos a lançar os prédios devolutos que possuem no mercado imobiliário de arrendamento, com vista a reduzir o açambarcamento de prédios e a aumentar a oferta no mercado”, explicou o responsável pela tutela de Economia e Finanças.

Lionel Leong avançou que, no ano passado, foram feitas cerca de 4.200 fiscalizações, sendo que apenas 2.015 prédios (habitações, indústrias, escritórios ou lojas), correspondiam aos requisitos sobre a desocupação, com um valor de isenção de imposto que chega às 17.5 milhões de patacas.

Ontem, todos os deputados votaram a favor da proposta de lei, porém, aqueles que participaram no debate, manifestaram preocupação quanto à resolução do problema de raiz do mercado imobiliário. Vários deputados apontaram que o cerne da questão está na procura e oferta habitacional.

Ho Ion Sang, por exemplo, indicou que “as pessoas estão a tomar as fracções de Macau para fins de especulação” e que “há necessidade de orientar esta especulação para habitação”. Mak Soi Kun referiu a “situação caótica do mercado imobiliário que o Governo deve controlar”. Já José Pereira Coutinho defendeu que, no caso específico da contribuição predial, o Governo deve adoptar medidas de isenção e não de cobrança, para permitir o lançamento de habitações desocupadas no mercado.

“Cada vez mais pessoas compram um segundo ou terceiro imóvel para especulação”

Quanto à proposta de lei do imposto de selo sobre a aquisição de mais do que um bem imóvel destinado à habitação – que apesar de aprovada contou com os votos contra de Au Kam San e Ng Kuok Cheong, por considerarem que as medidas não vão solucionar o problema dos valores elevados de arrendamento praticados em Macau – Lionel Leong frisou que a proposta tem como propósito “promover um desenvolvimento sustentável e salutar do mercado imobiliário” através do “lançamento de medidas de ajustamento e controlo para combater a especulação”.

No caso de aquisição de um segundo imóvel, será aplicada a taxa de 5% do imposto de selo. No caso de ser o terceiro, ou mais, será aplicada uma taxa de 10%. “Cada vez mais pessoas compram um segundo ou terceiro imóvel para especulação, por isso apresentamos esta proposta de lei”, disse Lionel Leong.

De acordo com dados da Direcção dos Serviços de Finanças, entre Janeiro de 2016 e Dezembro passado, 97,7% dos compradores de imóveis eram residentes do território, 2,1% não eram residentes e apenas 0,2% eram pessoas colectivas.