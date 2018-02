‘Masterclass’ de fotografia na Casa do Povo: aprender a captar imagens sem máquina fotográfica

Mica Costa-Grande está a promover ‘masterclasses’ de fotografia ao fim-de-semana, na galeria Casa do Povo, em Coloane, para “contadores de histórias visuais”. O fotógrafo de Macau quer voltar às origens da fotografia e mostrar que não são precisas “grandes objectivas, nem máquinas fotográficas” para produzir imagens. Porque, “a verdade da fotografia está na vontade de captar determinada situação e fazê-lo de uma forma muito simples”, afirma.

Cláudia Aranda

“O meu foco é no olhar de quem carrega a máquina, mais do que nas capacidades da máquina”, explicou Mica Costa-Grande em conversa com o PONTO FINAL. O fotógrafo quer juntar nas suas ‘materclasses’ na galeria Casa do Povo, em Coloane, um grupo que “reflicta sobre a fotografia”. O instrutor promete “voltar às origens” desta actividade, com recurso a câmaras simples, que podem ser uma caixa de cartão ou uma sala isolada da luz, para fazer a captação de imagens, usando apenas a luz e a cor como matéria-prima.

O fotógrafo, que já foi instrutor e mestre de fotografia durante oito anos, afirma que, para integrar a ‘masterclass’ “não é preciso nada, nem sequer uma máquina fotográfica, mas se os participantes quiserem trazer uma máquina fotográfica, qualquer uma serve”, explica. “Os alunos vão sempre levar uma câmara, porque todos têm uma câmara no telefone e essa chega para produzir imagem. Se tiverem outro aparelho de captação de imagem, seja ele qual for, da caixa de sapatos às máquinas mais sofisticadas, tudo é bem-vindo. Porque é mesmo isso que eu quero, é explicar às pessoas como se produz uma imagem, sem ter nenhuma exigência de aparelho”, disse.

Estas ‘masterclasses’ vão consistir, essencialmente, em “palestras de fotografia”, que o fotógrafo vai “direccionar em função dos interesses gerais”. “A parte prática vai ser determinada pelos participantes”, explicou.

A primeira sessão deverá ser dedicada a questões que os participantes queiram colocar, com o objectivo de desconstruir ideias feitas: “Vou começar por deixar as pessoas fazerem perguntas, isso permite-me desmontar alguns mitos, porque toda a gente sabe alguma coisa de fotografia. Por exemplo, no fotojornalismo, as pessoas pensam que é a rapidez da máquina que faz aquele cliché que vai revelar a notícia. Mas, na realidade, não. É o posicionamento do fotógrafo e a paciência que ele tem”.

No entender do fotógrafo, “as capacidades actualmente são universais, o digital tem mais amplitude de erro. Antigamente, com o analógico, se não acertássemos no [filme em] negativo ficávamos sem nada. Agora, é muito mais fácil acertar à primeira. Logo, eu concentro-me muito pouco nessa parte mecânica”.

“Ver a realidade pelas sombras projectadas”

Desfeitos os mitos, o fotógrafo vai levar o grupo de instruendos à “câmara básica, que é a caverna de Platão, ver a realidade pelas sombras projectadas”. Em termos práticos, trata-se de “isolar um quarto, fazer um buraco num cartão que esteja a tapar uma janela e na parede oposta à janela vai aparecer uma imagem invertida, a cores. Poucas pessoas sabem disto, que não é preciso objectivas nem máquinas fotográficas para fazer fotografias, para produzir imagens”. Na sua abordagem, Mica Costa-Grande pretende questionar esta “fé na tecnologia, no desempenho da máquina, e menos nos fundamentos da fotografia e na intenção do fotógrafo”.

Mica Costa-Grande prossegue explicando que, no caso da fotografia, as pessoas olham-na como um “processo sofisticado”, mas que na verdade é uma “coisa simples”. “Não passa de uma luz que entra e afecta uma determinada, superfície que, neste caso (de um equipamento digital), é um sensor. Mas, a verdade da fotografia está mais na vontade de captar determinada situação e fazê-lo de uma forma muito simples, com uma certa tecnologia agarrada. Eu vou descartar essa tecnologia e vou directo à produção de imagem, que pode ser feita com uma caixa de sapatos”.

O mestre sublinha que a “matéria prima da fotografia é a luz e a cor”. “É nessa matéria que vou incidir, prefiro essa abordagem careca, sem cabelo. O penteado das máquinas actuais é a parafernália de botões e de acções secundárias. Eu, vou-me focar nas acções principais, que é a captação primária da imagem”.

O curso inclui uma parte prática de fotografia de rua. “Uma das tardes é dedicada a andar pela rua. Mas, vai depender, porque posso fazer uma câmara escura dentro do espaço das aulas e ficarmos mais por aí”, explicou.

Para que os cursos se realizem é necessário um mínimo de seis alunos, a lotação é de 15 participantes. O custo por dois fins-de-semana, sábados e domingos incluídos, é de quatro mil patacas.