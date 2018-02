Habitação social: Estudantes a tempo inteiro motivam desentendimento entre deputados e Governo

Trata-se de uma “questão preventiva”, a decisão de excluir os estudantes a tempo inteiro das candidaturas à habitação social, explicou ontem Raimundo do Rosário. Os deputados que integram a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa dizem compreender a intenção do Governo, mas pedem um tratamento diferenciado dos casos.

Catarina Vila Nova

Os membros da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) afirmam entender a intenção do Governo em excluir os estudantes a tempo inteiro da habitação social mas alertam para a existência de “diferentes situações”. Segundo explicou ontem Raimundo do Rosário, após a reunião do grupo de trabalho, esta decisão trata-se de uma “questão preventiva”. “Todos os anos há cinco mil ou seis mil pessoas que acabam o [ensino] secundário e, se não tiverem nenhum rendimento e se se candidatarem [à habitação social] ficam bem classificados e, eventualmente, tirarão o lugar àqueles que realmente precisam”, justificou o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

“Nós percebemos qual é a intenção do Governo, porque dantes havia estudantes a tempo inteiro que requereram habitação social e isto parece que é um desperdício de recursos”, disse Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente, não deixando de alertar para a existência de “diferentes situações”. “Alguns estão a estudar e a trabalhar à noite e alguns trabalham durante o dia e estudam de noite. O Governo não explicou bem como se trata este tipo de situações, mas assumiu a promessa de fazer uma diferenciação para evitar abusos de direitos e afastar aqueles estudantes que têm reais necessidades de habitação”, acrescentou o também vice-presidente dos Kaifong.

Por explicar ficou a definição de estudante a tempo inteiro, ou seja, se nesta categoria estão incluídos aqueles que não têm rendimentos, que trabalham em regime de ‘part-time’ ou ainda os que estudam no exterior e apenas regressam durante o período de férias. Esta norma de exclusão surge “na sequência das experiências do Governo”, porque “parece que estes candidatos estão a ocupar os recursos e a impedir quem tem reais necessidades ou quem está em situação económica desfavorecida de obter uma habitação social”, explicou Ho Ion Sang.

IH TEM CONHECIMENTO DE SITUAÇÕES DE ABUSO

No decorrer da reunião, os representantes do Governo disseram ter conhecimento de situações de arrendatários que nunca chegaram a ocupar as respectivas fracções, mesmo depois de celebrado o contrato, e de pessoas que apenas residem nas casas durante o período de férias. Durante a análise dos boletins de candidatura, o Instituto de Habitação deu também conta de casos de abuso e desperdício de recursos, razão pela qual foram introduzidas regras restritivas ao Regime Jurídico da Habitação Social.

No entanto, os deputados que integram a 1ª Comissão alertam para a possibilidade de pessoas com necessidades reais de habitação social ficarem excluídas do concurso, devido a um “tratamento uniforme dos casos”. “Se for feito um tratamento uniforme, claro que pode contribuir para evitar abusos, mas algumas pessoas com necessidades reais vão ficar afectadas por estas regras”, alertou Ho Ion Sang. “Pedimos ao Governo, tendo em conta as diferentes situações, para fazer uma diferenciação [dos casos]”, explicou.