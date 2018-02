Governo diz ter capacidade para “fazer face às flutuações dos mercados”

O Executivo assegurou ontem que dispensará “uma grande atenção à evolução dos mercados económico-financeiros internacionais, bem como ao mercado monetário e financeiro de Macau”. A declaração surgiu na sequência da queda, esta segunda-feira, do índice norte-americano Dow Jones, a mais acentuada desde Agosto de 2011, e que afectou as praças financeiras asiáticas, com a bolsa de Hong Kong a recuar 4,4%.

“Nos dias 2 e 5 do corrente mês, os maiores três índices do mercado bolsista dos Estados Unidos da América foram marcados por uma descida muito acentuada, em que o índice Dow Jones registou uma redução total de cerca de 1.840 pontos, correspondendo a uma descida de cerca de 7%, o que, simultaneamente, resultou em ajustamentos dos diferentes níveis nos diversos mercados bolsistas mundiais”, começa por assinalar a Autoridade Monetária de Macau, em comunicado ontem divulgado.

Lembrando que a economia mundial se encontra “em recuperação estável e contínua, com condições fundamentais positivas”, a mesma nota aponta que “o PIB do Interior da China, no ano de 2017, foi de 6,9%, representando o primeiro crescimento mais acentuado nos últimos sete anos, prevendo-se que, neste ano, o Interior da China continue a dar passos de crescimento estável”. O organismo assegura que, apesar dos “factores instáveis e inesperados” da economia mundial, o Governo “dispensará, como de costume, uma grande atenção à evolução dos mercados económico-financeiros internacionais, bem como ao mercado monetário e financeiro de Macau”.

A Autoridade Monetária aponta ainda que os mecanismos de supervisão e de emergência, anteriormente estabelecidos por este organismo, “operam de forma contínua, sendo acompanhados por esquemas de comunicação e coordenação, com as instituições financeiras locais”, e que “serão tomadas, oportunamente, medidas apropriadas, quando a situação o justificar, de modo a assegurar a estabilidade da economia e do sistema financeiro local”.