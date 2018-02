Fragmentos da paisagem urbana, na fotografia documental de Chan Hin Io

Já está disponível o álbum “Macau Reflectido – Fotografia Documental por Chan Hin Io”, que inclui imagens captadas pelo fotógrafo antes de 2009. A edição, da responsabilidade do Instituto Cultural, aborda sobretudo os bairros antigos de Macau, os seus costumes tradicionais e velhos comerciantes. Fragmentos do quotidiano de lugares que a custo subsistem.

“Tendo principalmente os velhos bairros de Macau como pano de fundo, o fotógrafo capturou neste álbum as formas de vida modestas, os costumes tradicionais, as indústrias convencionais, os residentes e velhas lojas com a sua câmara, reunindo assim fragmentos de uma cultura a murchar e os esforços de reconstrução, que visam mostrar aos leitores a cultura simples embora profunda da cidade”, pode ler-se no comunicado do Instituto Cultural, ontem divulgado.

Num registo documental e a preto e branco, o fotógrafo de Macau registou a paisagem urbana, um trabalho agora apresentado num álbum dividido em quatro secções: “Paisagens Urbanas”, “Travessas e Ruelas”, “Vizinhança” e “Armazéns e Lojas Antigas”. “O álbum é extremamente precioso e apresenta um valor crucial para a arte, a história e a humanidade, visto que reflecte a preocupação do fotógrafo pela sociedade, o respeito pela vida assim como uma ênfase nas artes tradicionais e nas velhas lojas”, acrescenta a mesma nota.

Chan Hin Io iniciou a sua carreira em 1996. “Concentra-se principalmente na captura das formas de vida e da paisagem urbana de Macau” e recebeu já vários prémios de fotografia. Entre os seus títulos já publicados estão “O Lugar onde o Património Mundial Brilha – Fotografias do Centro Histórico de Macau”, “Paisagem Pitoresca – Fotografias Aéreas de Macau Captadas por Chan Hin Io”, e “Memórias dos Ofícios e Negócios Tradicionais de Macau: Uma Lembrança Fotográfica”, entre outros.

O álbum agora publicado pode ser adquirido por 150 patacas, encontrando-se disponível no Centro de Informação ao Público, Plaza Cultural de Macau, Arquivo de Macau, Centro Ecuménico Kun Iam, Loja de Ofertas da Casa do Mandarim e nas Casas da Taipa C3 (Casa Criativa).