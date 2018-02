Deputados sugerem construção de ciclovias em viadutos e plataforma do Metro Ligeiro

O aproveitamento dos espaços dos viadutos e de elevação do Metro Ligeiro para a construção de ciclovias foi ontem sugerido por Kou Hoi In, Chui Sai Peng e Ip Sio Kai. Os deputados apontam que, a par do Metro Ligeiro, que está a ser construído para prestar serviços de transporte colectivo convenientes e amigos do ambiente, as deslocações a pé e de bicicleta “são também parte importante das deslocações verdes”.

“A nossa cidade enfrenta diariamente inúmeras deslocações, só os autocarros públicos acolhem aproximadamente, por dia e em média, 580 mil pessoas. Na situação actual, em que as vias públicas e a capacidade de acolhimento estão quase saturadas, devemos prestar ainda mais atenção às deslocações verdes”, disse ontem Chui Sai Peng, numa interpelação oral antes da ordem do dia, na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL).

Os deputados atiraram o exemplo da cidade de Xiamen, “a primeira do nosso Estado a construir ciclovias por debaixo das pontes das vias rápidas”. As “respectivas obras demoraram apenas cinco meses, (…) situação que deve servir-nos de referência”, indicaram.

Chui Sai Peng referiu que a Linha da Taipa do Metro Ligeiro reúne as “condições para a realização de estudos sobre a criação de uma nova rede de transportes em dupla plataforma, isto é, o Metro Ligeiro na plataforma superior e ciclovia na plataforma inferior, podendo assim aumentar-se a capacidade do trânsito e poupar espaço da cidade”. Tendo ainda em consideração a experiência de Xiamen, “deve construir-se um estacionamento para ‘bicicletas públicas’ na ciclovia”, sugeriram os deputados. J.F.