Deputados querem que Governo aja face à especulação imobiliária e mau estado dos edifícios antigos

José Pereira Coutinho quer “uma ruptura” total com o actual sistema de política habitacional, para acabar com a escassez de habitação no território, e avisa que a situação não se vai alterar enquanto “a habitação não for exclusivamente vendida a residentes de Macau” e não for construída habitação económica suficiente para satisfazer as necessidades. O deputado Zheng Anting aponta o mau estado dos edifícios antigos, questiona a eficácia do Fundo de Reparação Predial e exige que o Governo reavalie os procedimentos do fundo.

Cláudia Aranda

O deputado José Pereira Coutinho quer “uma ruptura” total com o actual sistema de política habitacional, por forma a acabar com o “déficit” em termos de habitação existente no território. Numa interpelação antes da ordem do dia, no plenário de ontem na Assembleia Legislativa, Pereira Coutinho afirmou que a situação não se vai alterar enquanto “a habitação não for exclusivamente vendida a residentes de Macau e enquanto não for construída habitação económica suficiente para satisfazer as necessidades locais”.

Também na sua intervenção antes da ordem do dia, no plenário de ontem, o deputado Zheng Anting revelou preocupação com os “elevados preços dos imóveis”. O parlamentar refere que, em Macau, há “mais de quatro mil edifícios com mais de 30 anos, muitos deles em péssimo estado de conservação, sobretudo as fachadas, escadas e espaços comuns”. Os moradores destes edifícios em mau estado de conservação “não conseguem comprar casa nova, portanto, só podem esperar que seja o Governo a ajudá-los”, alertou o deputado.

Zheng Anting acusa o Governo de não ter avançado com o “reordenamento dos bairros antigos”, uma ideia lançada pelo Executivo há mais de 10 anos, e sublinha que, quanto ao plano de ”renovação urbana”, não se sabe quando vai ser concretizado. Enquanto isso a segurança dos moradores e transeuntes está em risco, devido ao desprendimento de reboco e outros materiais. Zheng Anting explica que alguns residentes queixaram-se que o Fundo de Reparação Predial – criado em 2007 para apoiar os residentes na reparação dos seus imóveis e que até 2017 tinha recebido 3499 pedidos – tem procedimentos “complicados” e que “o montante atribuído é limitado”. O deputado exige, por isso, que o Governo proceda a uma avaliação rigorosa dos problemas relacionados com o Fundo de Reparação Predial, que avalie o articulado da lei e os procedimentos administrativos, tendo em mente os problemas de habitação dos cidadãos.

Preços inflacionados

Já Pereira Coutinho, também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), defendeu que “a especulação imobiliária tem sido a maior causadora dos preços inflacionados das habitações”. Para este deputado, quaisquer medidas esporádicas do Governo contra a especulação imobiliária podem ter “um efeito temporário na redução das transações dos imóveis, mas não terão efeito nos preços, que manter-se-ão estacionários, e volvidos os efeitos psicológicos das referidas medidas, voltarão a subir, porque a oferta da habitação será sempre insuficiente enquanto a habitação não for exclusivamente vendida a residentes de Macau e enquanto não for construída habitação económica necessária para satisfazer as necessidades locais”.

O deputado refere que a falta de habitação está a obrigar os residentes a procurar alternativa nas regiões adjacentes, com grande transtorno para as famílias, que têm que se deslocar, enfrentando filas nas fronteiras. Este problema afecta de forma particular os jovens, que não conseguem adquirir habitação. Na opinião do deputado, a falta de habitação tem implicações demográficas, uma vez que, sem casas, o subsídio de nascimento não chega para induzir um aumento da taxa de natalidade.

Para Pereira Coutinho a falta de casa tem a ver com a “procura muito elevada, principalmente pelos especuladores”. O deputado culpa “o conluio dos sucessivos Governos com os ‘super’ influentes empresários do ramo da construção civil, que foram assumindo altos cargos de responsabilidade”.