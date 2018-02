Críticas a atitude passiva do Governo na prestação de informação a idosos

O deputado Si Ka Lon acusou o Governo de “tomar uma postura passiva” na prestação de informação aos idosos sobre os serviços de apoio criados pelo próprio Executivo. Numa interpelação antes da ordem do dia, no plenário de ontem na Assembleia Legislativa, o deputado refere que há mais de quatro mil idosos sem capacidade de cuidarem de si próprios, outros sete mil que vivem sozinhos, e que mais de 60% dos idosos tem o nível secundário ou inferior e que dificilmente sabem como requerer os serviços de apoio, apesar do Governo ter criado uma página electrónica para este efeito. “Quer dizer que muitos dos serviços de apoio que o Governo dispõe, não conseguem ajudar os idosos” que deles necessitam, afirma.

O Executivo e algumas entidades privadas prestam diversos apoios, incluindo pensões, abonos e acesso a centros de cuidados. Mas os apoios não são requeridos pelos idosos, porque estes não têm conhecimento ou não sabem como requerer.

Si Ka Lon exige que o Governo altere a forma de “requerimento passivo” para “prestação activa de serviços à porta”, assim como a criação de uma “base de dados sobre a situação da saúde e rendimentos dos idosos e condições habitacionais”, para que os serviços à porta possam prestar apoio em conformidade.

Também a deputada Song Pek Kei sugeriu, na sua intervenção, que os serviços competentes devem proceder a um inquérito abrangente sobre o ambiente habitacional dos idosos, assim como a um estudo estatístico das condições de habitação, para se definirem soluções a curto e médio prazo. A situação dos idosos que residem em edifícios antigos, com vários pisos, foi a questão evidenciada por Song Pek Kei, que revelou haver cerca de três mil prédios de cinco pisos com mais de 30 anos.

A deputada exige que o Governo instale elevadores e apoie a remodelação dos prédios degradados. A deputada pede ainda “a aceleração” dos trabalhos de substituição de edifícios antigos, de maneira a que os idosos possam mudar-se para uma habitação pública, através da substituição de casa ou da atribuição de habitação temporária. C.A.