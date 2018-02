CCAC: Terreno no Alto de Coloane pertence ao Governo e deve ser reavido

O terreno localizado no Alto de Coloane, onde estava prevista a construção de um condomínio pela empresa Sociedade Win Loyal, pertence, afinal, ao Governo, pelo que deve ser por ele reavido. A conclusão é do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) que, num relatório ontem divulgado, elenca um rol de problemas relacionados com a localização e dimensões do lote em questão. O documento já foi analisado pelo Chefe do Executivo, que decidiu encaminhá-lo para o Ministério Público.

Catarina Vila Nova

Num relatório ontem divulgado, o Comissariado contra a Corrupção (CCAC) concluiu que o Governo deve reaver o terreno localizado no Alto de Coloane, onde estava projectada a construção de um condomínio pela empresa Sociedade Win Loyal. Entre os vários problemas apontados pelo organismo está, desde logo, a localização errada do lote em questão e o facto de o mesmo dever ser “terreno vago” e não se encontrar registado na Conservatória do Registo Predial, ou seja, faz parte dos terrenos do Executivo. “O Governo deve, com recurso aos devidos procedimentos e vias legais, proceder em conformidade, com vista a reaver o terreno em causa”, pode ler-se no relatório, já remetido ao Ministério Público pelo Chefe do Executivo.

Segundo é explicado no documento, o terreno em questão não se encontra localizado no Alto de Coloane, mas sim perto do Largo do Presidente António Ramalho de Eanes, na vila de Coloane. Também a área do lote não é de 53.866 metros quadrados, “sendo que o mesmo deveria ter, no máximo, apenas algumas centenas de metros quadrados”. O CCAC conclui também que a planta de alinhamento do projecto emitida pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) “violou as condicionantes urbanísticas previstas na circular respectiva”, pelo que a DSSOPT “deve indeferir o pedido de aprovação do projecto em causa”.

O CCAC entende ainda que, uma vez que os dados utilizados para a demarcação do terreno estão em “desconformidade manifesta com a realidade”, este acto administrativo é “desprovido de fundamentos de facto”. A planta cadastral emitida pela Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro (DSCC) perde, assim, a sua validade, assim como as plantas de alinhamento e os anteprojectos do plano de obras aprovados com base nestas informações cadastrais.

Tendo em consideração as conclusões apresentadas, o Comissariado não exclui a possibilidade de aproveitamento do procedimento judicial para aquisição do terreno de forma ilegal, por parte de alguém fingindo tratar-se de um descendente do proprietário do lote. De salientar também que, “se não for falsa a declaração prestada pela parte interessada, então deve ter havido um lapso no valor do terreno declarado, porque não é possível o valor do terreno em Coloane na altura ter um preço tão baixo, de apenas uma pataca por metro quadrado”.

Em comunicado do gabinete do porta-voz do Governo, é referido que o Chefe do Executivo já analisou o relatório em questão, tendo o mesmo sido encaminhado para o Ministério Público. Caberá agora a este organismo dar seguimento ao processo e realizar uma investigação acerca do lote. Chui Sai On entende que certos pontos do documento são de “extrema importância”, nomeadamente a demarcação da área do terreno.