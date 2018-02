Alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Função Pública afasta “meios mecânicos” para controlo da assiduidade

Segundo a proposta de alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública, a assiduidade dos funcionários apenas poderá ser controlada com recurso a “meios electrónicos ou por escrito”, ficando assim de fora os “meios mecânicos” permitidos na actual lei. Os membros da 3ª Comissão esperam terminar a discussão do articulado até ao final deste mês, para que, em Março, se possam reunir com os membros do Governo.

Catarina Vila Nova

A proposta de alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública vem retirar a possibilidade dos empregadores controlarem a assiduidade dos funcionários através de “meios mecânicos”. De acordo com a lei vigente, “é através de livro de ponto ou de meios mecânicos ou electrónicos” que a assiduidade e pontualidade são supervisionadas, explicou ontem Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). No entendimento do grupo de trabalho, a nova versão do documento prevê apenas “meios electrónicos ou por escrito”. Esta será, de resto, uma das questões que os membros da comissão pretendem apresentar ao Governo, quando ambas as partes se reunirem para discutir a revisão do estatuto em questão.

“Houve membros [da comissão] que perguntaram se, com esta eliminação, no futuro não se pode usar meios mecânicos para controlar a assiduidade. Actualmente, é através de livro de ponto ou meios mecânicos ou electrónicos mas, no futuro, se calhar podem haver outros meios avançados e modernos para o controlo da assiduidade dos trabalhadores”, explicou Vong Hin Fai. E estes mecanismos, podem abrir espaço para a utilização de câmaras de videovigilância no local de trabalho? “Houve membros que perguntaram se as câmaras de vigilância são meios adequados para controlo [da assiduidade] e que pediram ao Governo para esclarecer esta questão. Segundo o nosso entendimento, são só meios electrónicos ou por escrito. Podem haver outros meios adequados, por exemplo, por impressão digital ou através da retina”, exemplificou.

José Pereira Coutinho, que é membro desta comissão e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), aquando da última reunião de discussão sobre este documento tinha-se já pronunciado acerca desta questão. Em declarações aos jornalistas, o deputado alertou para a utilização de câmaras de vigilância para controlo da assiduidade dos trabalhadores o que, no seu entender, “é manifestamente violador dos direitos pessoais”. “A pessoa não pode estar a ser vigiada no seu local de trabalho”, criticou.

REUNIÃO COM GOVERNO SÓ EM MARÇO

Vong Hin Fai espera que, até ao final deste mês, fique concluída a discussão interna da proposta de alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública para que, em Março, o grupo de trabalho se possa reunir com o Governo. Segundo explicou o também advogado, “a reunião com o Governo depende do avanço dos trabalhos da comissão” mas diz ter “confiança de, até finais de Fevereiro, ter o trabalho concluído internamente”. A 3ª Comissão tem até 19 de Março para apresentar um parecer acerca desta proposta de lei.

No decorrer da reunião de ontem foram ainda levantadas outras questões, relacionadas nomeadamente com o regime de horário de trabalho e também com as justificações dos atrasos. No documento, prevê-se que o funcionário apresente a sua explicação por escrito e que esta deva ser aceite “superiormente”. “Quem é o superior? Segundo alguns membros deve ser o dirigente do serviço mas, mesmo assim, temos que esclarecer esta matéria junto do Governo”, explicou Vong Hin Fai.

O deputado referiu ainda que, até segunda-feira, tinham sido submetidas duas opiniões sobre o diploma das alterações ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública. A recolha de opiniões prolonga-se durante todo o mês de Fevereiro e as informações podem ser consultadas na página electrónica da AL.