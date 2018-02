Agnes Lam denuncia discrepâncias no tratamento em caso de aborto espontâneo das funcionárias públicas

A deputada Agnes Lam quer que o Governo reavalie a regulamentação sobre faltas em caso de aborto espontâneo das funcionárias públicas. Numa interpelação antes da ordem do dia no plenário de ontem na Assembleia Legislativa, Agnes Lam identificou uma discrepância no tratamento concedido pelo “regime de férias, faltas e licenças do pessoal dos serviços públicos” e a lei das relações de trabalho. A deputada refere que o regime em vigor atribui às mulheres trabalhadoras da administração pública “90 dias por motivo de parto”. No entanto, “nos casos de aborto espontâneo, eugénico ou terapêutico, morte de nado-vivo ou parto de nado-morto, o período de faltas, a seguir à ocorrência, é de sete a 30 dias seguidos”.

Já a lei das relações de trabalho concede à trabalhadora, por motivo de parto, o direito a 56 dias de licença de maternidade, sendo que as trabalhadoras têm direito a uma licença de maternidade com uma duração mínima de 21 dias e máxima de 56 dias, de acordo com prescrição médica, em caso de aborto involuntário, e 56 dias em caso de parto de nado-morto”. A deputada salienta, por isso, a importância de o Governo rever o tratamento dado às funcionárias públicas. C.A.