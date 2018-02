Sofia Escobar chega a Macau para interpretar temas icónicos do teatro musical

Numa celebração antecipada do Dia de São Valentim, a Orquestra de Macau apresenta, a 10 de Fevereiro, pelas 20 horas, o “Concerto do Dia dos Namorados – O Fantasma do Amor”, sob a direcção do maestro assistente Francis Kan. O espectáculo tem lugar no Venetian Theatre e conta com a participação da soprano portuguesa Sofia Escobar e do jovem tenor chinês Li Yi.

O programa inclui a interpretação de melodias de filmes e musicais como “Aladdin”, “The Sound of Music”, “My Fair Lady” e “The Phantom of the Opera”, entre outros. Sofia Escobar, que nos últimos anos foi presença frequente na televisão portuguesa, como jurada no programa “Got Talent Portugal”, recebeu o prémio de “Melhor actriz num Musical” no Whatsonstage Theatregoer’s Choice Awards, em Inglaterra, e foi nomeada na mesma categoria para os prémios Laurence Olivier pela sua interpretação de Maria no musical “West Side Story”, o mais importante prémio britânico de teatro. A soprano, que durante anos residiu na capital britânica, interpretou ainda a personagem Christine Daaé, o papel principal feminino de “O Fantasma da Ópera”, que esteve em exibição no West End, em Londres.

Já o tenor Li Yi “é também aclamado como uma estrela em ascensão no mundo da ópera e depressa foi notado pela sua prestação no repertório de tenor lírico”, escreve o Instituto Cultural, em comunicado.

Os bilhetes para o “Concerto do Dia dos Namorados – O Fantasma do Amor” estão à venda aos balcões da CotaiTicketing e da Bilheteira Online de Macau pelo preço de 300 patacas (Reserva A), 200 patacas (Reserva B) e 100 patacas (Reserva C), com 30 % de desconto para os Amigos da Orquestra de Macau. Os bilhetes podem ainda ser adquiridos através da página electrónica http://www.cotaiticketing.com ou através do telefone 2882 8818, da linha de reserva de bilhetes gratuita 4001 206 618 (China), através da página http://www.macauticket.com e do telefone 2855 5555.