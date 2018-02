Ainda que Alexis Tam tenha ontem defendido no plenário ter “toda a confiança” nos serviços de saúde públicos prestados em Macau, o governante assumiu saber que este não é um sentimento partilhado pela generalidade das pessoas. “Sabemos que a população não tem grande confiança no nosso sistema de saúde”, afirmou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, que ontem se deslocou à Assembleia Legislativa (AL) para participar no debate sobre a viabilidade de implementação de um sistema universal de seguros de saúde. “O sistema de saúde de Macau é correcto e eficaz, mas com a evolução da sociedade devemos ter uma visão prospectiva e acompanhar o desenvolvimento da sociedade”, assumiu.

Alexis Tam recordou que o sistema de saúde de Macau é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e que, nesta área, o Governo presta “muitos serviços” e gasta “pouco dinheiro”. Ainda assim, o governante reconhece a necessidade de reduzir os tempos de espera, uma vez que “a população tem vindo a criticar o longo tempo de espera pelas consultas”. Apesar das críticas, o secretário acredita que a protecção oferecida em Macau “é suficiente” e relembra que mais de 70% das pessoas tiveram acesso a cuidados médicos gratuitos.

Quanto à implementação de um sistema de seguros de saúde em Macau, Alexis Tam defendeu que tal “depende da vontade da população em contribuir”. “Alguns deputados acham que o Governo deve pagar tudo, outros dizem que devem ser os empregadores. Isto pode trazer casos de abusos e há problemas com a prestação de serviços de qualidade. Isto são riscos que podemos correr se implementarmos o serviço de seguros”, declarou. “O seguro de saúde tem as suas limitações, isto é, as pessoas têm de pagar contribuições. Será que os residentes querem comparticipar? Em muitos países da Europa as pessoas têm de comprar o seguro e pagar um imposto que é alto”, acrescentou.

Quanto à Academia de Medicina, Alexis Tam adiantou estar a “aguardar pelo Conselho Executivo”. Em Abril do ano passado, o governante havia já garantido que esta instituição iria entrar em funcionamento em meados de 2017, sendo que o projecto foi anunciado em 2016. C.V.N