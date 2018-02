Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau entregue hoje

A imprensa estatal chinesa diz que a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai ser entregue hoje pelo empreiteiro, nove anos depois do início das obras. Mas ainda não há data para a abertura da travessia, nem pormenores sobre políticas relacionadas com o tráfego transfronteiriço.

Vítor Quintã

Um dos maiores feitos da engenharia recente, a construção da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, termina oficialmente hoje, após quase uma década, com a entrega do projecto de 55 quilómetros ao gabinete tripartido que reúne as autoridades das três regiões, confirmou no domingo Lin Ming, engenheiro principal da ponte, à China News Service. E o empreiteiro, a China Communications Construction Company (CCCC) já está com saudades. “Recentemente a nossa equipa tem sentido, mais do que satisfação com a conclusão dos trabalhos, relutância em dizer adeus a sete anos da nossa vida”, disse Lin Ming.

O director do projecto falou à agência noticiosa estatal à margem de uma visita de peritos e académicos da China continental e Hong Kong à ponte. Mas do lado de Macau não houve ainda qualquer declaração sobre a eventual entrega do projecto. O PONTO FINAL pediu mais informações ao Gabinete de Desenvolvimento de Infra-Estruturas, nomeadamente sobre a abertura da travessia ao trânsito, mas não recebeu qualquer resposta.

Há um mês o jornal estatal China Daily avançou, citando “fontes conhecedoras do assunto”, que a ponte seria inaugurada em Maio ou Junho, dependendo da construção dos postos fronteiriços de Zhuhai e Hong Kong. Dois dias antes, o presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa – encarregue de avaliar o orçamento da RAEM – tinha lamentado a inexistência de comunicação com o Governo sobre a ponte. “Todos [os deputados] conseguem obter informações através dos jornais”, sublinhou na altura Chan Chak Mo.

Fronteiras incertas

Em Macau, a última fase das obras de construção da zona de administração do posto fronteiriço da RAEM, na ilha artificial ao largo da Zona A dos novos aterros, foi concluída em Dezembro passado, um ano após o início dos trabalhos. A empreitada de construção da estrutura tinha sido adjudicada à Nam Kwong União Comercial e Industrial, detida pelo Governo da província vizinha de Cantão, pelo montante de 10 mil milhões de patacas.

Para já só se sabe que, pelo menos entre Zhuhai e Macau, vai haver uma inspecção fronteiriça única, algo que foi divulgado no Verão passado. Ou seja, por exemplo, os residentes de Macau que regressem à cidade usando a ponte apenas precisam de mostrar o BIR.

Por definir estão ainda as políticas relacionadas com o tráfego transfronteiriço entre os três governos envolvidos – Macau, Hong Kong e Cantão. Tais detalhes incluem o mecanismo de gestão transfronteiriço de administração, planos de emergência e pronto socorro, e acordos alfandegários e de seguros automóveis. O PONTO FINAL pediu mais informações ao Gabinete do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, mas não recebeu qualquer resposta.

No passado dia 20 de Dezembro, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, tinha afirmado que a passagem na nova ponte só seria possível após a atribuição de quotas de circulação para automóveis, a definir pelas três partes, tal como “toda a utilização, construção, operação e manutenção relacionada com a ponte”. No mês passado já foi publicado em Boletim Oficial que o auto-silo oeste do posto fronteiriço de Macau vai ter mais de 5.100 lugares de estacionamento, com quase 3.100 destinados a automóveis ligeiros e os restantes para motociclos e ciclomotores.