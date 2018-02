Paul Pun defende regime de acreditação para todos

Paul Pun, secretário-geral da Cáritas Macau, que emprega mais de 100 assistentes sociais, defende que a proposta de lei do “regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social” deve aplicar-se a todos os profissionais do sector. Para já, os assistentes sociais na função pública não estão obrigados ao registo.

Cláudia Aranda

O secretário-geral da Cáritas Macau, Paul Pun, sobre a matéria “uma profissão, dois regimes”, na sequência da qual os assistentes sociais da função pública não ficam sujeitos à obrigação de registo, é da opinião de que “deveria haver apenas um sistema”. “Acredito que deveria haver apenas uma lei para estes profissionais”, afirmou o responsável, em conversa com o PONTO FINAL sobre a proposta de lei do “regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social”.

Paul Pun acredita que na composição do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS), o importante “é escolher a pessoa certa, se essa pessoa é adequada e capacitada para o trabalho, se é capaz de assumir responsabilidades, porque há pessoas que ocupam o posto, mas não assumem responsabilidades”. A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniu-se na semana passada com associações e grupos de acompanhamento, incluindo a Cáritas, para auscultar opiniões sobre a proposta de lei. As organizações emitiram várias opiniões, entre elas, pedem a definição do segundo mandato do CPAS.

O diploma prevê que o futuro CPAS, que ficará responsável pela credenciação dos profissionais do sector, seja composto por um presidente e dez vogais, cinco nomeados pelo Governo e mais cinco vogais que são assistentes sociais, ou indivíduos provenientes de instituições de ensino superior, de associações profissionais ou de instituições de serviços sociais.

“Algumas pessoas acham que a eleição directa permite a escolha da pessoa mais capaz, neste momento não sei porque o Governo não diz se sim ou se não, eles [o Governo] mencionam apenas a composição no primeiro mandato”. Na opinião do assistente social, “neste momento, o Governo não quer limitar-se para poder alterar quando achar necessário, mas há vozes que gostariam que ficasse já tudo especificado”, prosseguiu.

Assumir responsabilidades

Para que seja possível fazer ajustamentos quando necessário, Paul Pun considera que deve haver espaço, em qualquer momento, para fazer a revisão da lei do “Regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social”, depois da entrada em vigor do diploma. “Acho que se deve manter aberto, temos que alterar de maneira a servir os interesses das pessoas, diria que temos que ajustar conforme as necessidades, se tivermos que alterar dentro de meio ano, alteramos. Se não houver necessidade de fazer alterações não fazemos. Temos que nos basear nas necessidades e preocupações existentes”. Ng Wan Fong, presidente da Associação dos Assistentes Sociais de Macau, afirmou anteriormente que espera que a lei seja revista no prazo de três anos após a sua entrada em vigor.

A Cáritas, emprega “mais de 100 assistentes sociais”, adiantou Paul Pun. Entre as organizações não-governamentais existentes em Macau, o responsável acredita que é na Cáritas que se encontra “a maioria dos assistentes sociais”.

Paul Pun referiu que lutou bastante para que um sistema “de acreditação profissional e inscrição para assistente social” fosse estabelecido. “É preciso que os assistentes sociais assumam responsabilidades na construção de uma sociedade melhor. Com o registo, tornamo-nos mais responsáveis para com a sociedade e para com as pessoas com quem trabalhamos”, afirmou.

Paul Pun acrescentou que, não basta mencionar o conceito de justiça social na proposta de lei, como algumas vozes aspiram. “O que eu defendo é que a justiça social é um valor que temos de preservar fazendo as coisas bem, assumindo responsabilidades e alterando o que é preciso melhorar”.