Operadora acusada de ignorar saúde dos croupiers

Um grupo de associações de trabalhadores do jogo acusa uma operadora não identificada de introduzir mesas electrónicas inclinadas que podem criar problemas crónicos de saúde aos croupiers. E avisa que já há funcionários a pedir licenças sem vencimento ou a faltar ao serviço.

Vítor Quintã

Cinco grupos, todos eles ligados à Federação das Associações dos Operários de Macau, reuniram-se ontem com o director dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), Wong Chi Hong. Em cima da mesa a decisão de uma operadora de jogo, que não foi identificada, de introduzir mesas de jogos electrónicas inclinadas num casino do Cotai, supostamente para permitir aos jogadores de baccarat ver melhor que cartas saem. Mas eles dizem que quem saiu a perder foram os croupiers.

O director-geral da Associação de Empregados das Empresas de Jogo de Macau diz que as novas mesas estão a deixar os croupiers com problemas graves nos pulsos, costas e pescoço. Isto porque, explica Kelvin Choi Kam Fu, os obriga a estar numa posição pouco natural a fazer um trabalho já de si intensivo. Ele sublinha que uma mão de baccarat, o jogo mais popular nos casinos locais, pode demorar apenas 20 segundos.

Foram precisos só dois dias para que os croupiers começassem a sentir os efeitos das novas mesas, mas a empresa tem ignorado as queixas dos funcionários, lamenta Kelvin Choi. Isto a somar ao facto de não ter consultado os trabalhadores na altura de mudar o design das mesas, acrescenta o activista. Como resultado, diz, tem aumentado o número de croupiers a pedir licença sem vencimento, a saírem do trabalho mais cedo ou mesmo a recusarem-se a trabalhar em mesas inclinadas.

“Posições divergentes”

Kelvin Choi teme que esta operadora decida instalar mais mesas deste género ou que outras empresas do sector lhe sigam o exemplo, pondo em risco um número maior de trabalhadores. Por isso, disse ele ao PONTO FINAL, o grupo pediu à DSAL para ir ao Cotai ver in loco a situação dos croupiers que lidam com mesas inclinadas. Wong Chi Hong terá revelado durante a reunião estar já a conversar com a operadora, mas que “têm posições divergentes” quanto a este assunto, segundo o director-geral da Associação de Empregados das Empresas de Jogo.

As operadoras de casinos têm regularmente introduzido regras internas sobre saúde ocupacional, a última das quais foi a Wynn Macau, há um mês atrás. Mas Kelvin Choi diz que não é suficiente: “Esperamos que os trabalhadores possam participar no processo de resolução deste problema”. Por outro lado, acrescenta ele, é também necessária mais investigação sobre saúde ocupacional em Macau, de forma a que algumas doenças crónicas possa ser finalmente ligadas ao trabalho em casinos. Só assim os croupiers poderão receber ajuda, tanto na prevenção como no tratamento, diz o activista.

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) foi também visada. Kelvin Choi diz que o organismo liderado por Paulo Martins Chan tem de primeiro falar com a DSAL para garantir a saúde dos trabalhadores, antes de aprovar qualquer novo equipamento de jogo, incluindo mesas. A DICJ introduziu no ano passado novas regras para o funcionamento de mesas de jogo electrónicas, que entraram em vigor no passado dia 1 de Janeiro, mas não incluem quaisquer especificações técnicas para garantir o conforto dos croupiers. O PONTO FINAL pediu um comentário à DICJ mas não recebeu qualquer resposta.