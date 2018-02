O mundo inteiro em dança, música e teatro no Festival de Artes de Hong Kong

O bailado “Anna Karenina” da companhia suíça “Ballett Zürich” abre a 46ª edição do Festival de Artes de Hong Kong, a 23 Fevereiro. O festival prossegue até 24 de Março, com uma programação internacional de bailado, dança contemporânea, ópera, música e teatro. O programa inclui workshops de dança e visitas aos bastidores dos bailados.

Cláudia Aranda

O bailado “Anna Karenina”, da companhia suíça “Ballett Zürich”, abre a 46ª edição do Festival de Artes de Hong Kong, que acontece este ano entre 23 de Fevereiro e 24 de Março, cerca de dois meses antes do Festival de Artes de Macau, marcado para Maio. O espectáculo, com a duração de duas horas e 15 minutos, conta a história da paixão proibida de Anna Karenina na Rússia do século XIX, baseada no romance de Leo Tolstoy. O festival de artes da vizinha região administrativa especial prossegue ao longo de um mês com uma programação de dança, música, ópera ocidental e chinesa, e teatro proveniente de diferentes partes do mundo.

“Anna Karenina”, um bailado também descrito como “uma experiência teatral”, é acompanhado pela música dos compositores russo Sergei Rachmaninov, do polaco Witold Lutosławski, do georgiano Sulkhan Tsintsadze e do israelita, nascido na Geórgia, Josef Bardanashvili. Christian Spuck é o director artístico do Ballett Zürich e coreógrafo de Anna Karenina, que diz usar nos seus bailados “a linguagem universal da dança para contar histórias, mover e inspirar pessoas” e ultrapassar “quaisquer barreiras linguísticas e diferenças culturais. Além do bailado, com quatro apresentações nos dias 23 e 24, e preços a partir dos 200 dólares de Hong Kong, o público portador de bilhete para o espectáculo pode aceder a uma conferência liderada pelo director artístico do Ballett Zürich, Christian Spuck, e a uma “tour” pelos bastidores do “Grand Theatre”, do Centro Cultural de Hong Kong. Esta digressão aos bastidores obriga a uma inscrição no valor de 40 dólares de Hong Kong.

“Pas de deux for Toes and Fingers”, é o nome de um outro bailado, russo, protagonizado pela Primeira Bailarina do Ballet Bolshoi e estrela do La Scala Theatre Ballet, Svetlana Zakharova, e o violinista Vadim Repin, agendado para 27 e 28 de Fevereiro, também no Grande Auditório do Centro Cultural de Hong Kong. Neste espectáculo, o casal alterna peças instrumentais com solos de “pas de deux” e “pas de trois”, de compositores e coreógrafos internacionais selecionados por Zakharova e Repin.

Workshop de dança sul-africana

“Tristan and Isolde”, do coreógrafo, bailarino, escritor, artista visual e de instalação japonês, Saburo Teshigawara, sobe ao palco entre 8 e 11 de Março, no Hong Kong City Hall Theatre. Considerado o mais importante coreógrafo do Japão e uma das referências mundiais da dança contemporânea, Saburo Teshigawara contracena com Rihoko Sato, num espectáculo em que o autor “transforma a ópera de Wagner de amor impossível e as suas inevitáveis e trágicas consequências num movimento único para dois bailarinos”, descreve a organização.

Da África do Sul chega o teatro musical “A Man of Good Hope”, da companhia premiada “Isango Ensemble”, com apresentações entre 23 e 25 de Fevereiro. “O real para mim é contar histórias que falam do mundo tal como é”, este é o mote do director artístico, Mark Dornford-May, da peça musical sul-africana.

Para além do espectáculo, os elementos do Isango Ensemble vão liderar uma aula de música e dança. Após um aquecimento físico e vocal, os participantes vão aprender músicas e sequências de dança na tradição sul-africana de “Isixhosa”. O “workshop” realiza-se a 25 de Fevereiro, entre as 10h30 e 12h30 na Hong Kong Academy for Performing Arts. A inscrição custa 250 dólares de Hong Kong.

Há, também, canto gregoriano, proveniente da Estónia e interpretado pelo agrupamento de vozes “Vox Clamantis” com música de Arvo Pärt, teatro de Edimburgo e de Oklahoma, ópera do Reino Unido e orquestra sinfónica da Rússia, entre muitas outras propostas incluídas na programação do festival.