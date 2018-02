Musical de marionetas “Adivinha Quanto Gosto de Ti” com duas sessões adicionais

O Centro Cultural de Macau (CCM) vai apresentar duas sessões adicionais de “Adivinha Quanto Gosto de Ti”, um musical de marionetas criado para os mais novos e as suas famílias. A grande afluência à bilheteira ditou o acréscimo de apresentações, que terão lugar no Pequeno Auditório do CCM a 30 de Março e 1 de Abril, ambas às 15 horas.

“Adivinha Quanto Gosto de Ti” é uma peça que leva o público a viajar pelas estações do ano com dois coelhos. “Os desenhos foram transformados em marionetas pelo Teatro Terra e contam a história de um pai e de um filho, as duas personagens principais, que tentam medir o amor que sentem um pelo outro”, explica o Instituto Cultural (IC), em comunicado.

Teatro Terra é uma companhia holandesa formada por um grupo de amigos de longa data. Já a peça, foi originalmente criada pelo autor Sam McBratney e pela ilustradora Anita Jeram. O espectáculo vai estar em cena em cinco sessões, que se realizam de 30 de Março a 1 de Abril. Os bilhetes estão à venda nas bilheteiras do CCM e nos balcões da Rede Bilheteira de Macau, sujeitos a vários preços e descontos.