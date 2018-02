Longos tempos de espera e falta de especialistas entre principais críticas dos deputados

Os deputados aproveitaram ontem a ida de Alexis Tam ao hemiciclo para apontar várias críticas ao sistema de saúde vigente em Macau. Desde longos períodos de espera à falta de especialistas, os parlamentares consideram que estes problemas não serão resolvidos com a criação de um seguro universal de saúde.

Catarina Vila Nova

Ainda que o debate de ontem na Assembleia Legislativa (AL) tenha tido como propósito discutir a implementação de um seguro universal de saúde, os deputados aproveitaram a ida de Alexis Tam ao hemiciclo para apontar várias críticas aos Serviços de Saúde. As questões levantadas não são novas, mas sim recorrentes, e prendem-se com os longos tempos de espera e com a falta de médicos especialistas. Defenderam alguns deputados que a criação de tal mecanismo não vai resolver os problemas existentes, ainda que possa aliviar a pressão existente nos serviços públicos.

“Os residentes não têm muita confiança no sistema de saúde. O Governo tem investido cada vez mais mas a qualidade ainda não atingiu as expectativas dos residentes que continuam a ter grandes tempos de espera e as pessoas têm que procurar tratamento no estrangeiro”, disse Ho Ion Sang. “Mesmo que criemos este sistema [de seguros de saúde], não significa que todos os problemas sejam resolvidos. Quando necessário, o seguro pode apoiar economicamente os residentes, mas não melhora a nossa qualidade de saúde”, alertou o deputado que é também vice-presidente dos Kaifong. “Mesmo que criemos um melhor sistema não conseguimos ter os devidos efeitos”, criticou.

Por sua vez, Agnes Lam argumentou que existe uma discrepância entre os dados ontem apresentados pelos Serviços de Saúde e as “expectativas dos cidadãos”, que apontam “muitas críticas ao sistema de saúde”. “O Governo pode tomar mais medidas, fazer pesquisas às críticas [porque], conhecendo as críticas, podemos melhorar estes aspectos. Isto tem a ver com o longo tempo de espera, com pessoas que têm de vender o carro e a casa porque não conseguem pagar as contas”, disse a deputada eleita pela via directa.

Já Chan Iek Lap, eleito por sufrágio indirecto, defendeu que “a população só quer que o Governo melhore o actual sistema e satisfaça as necessidades da população”, e questiona porque não confiam as pessoas nos médicos do sector público. “Para sabermos esta resposta temos que realizar estudos”, declarou. Au Kam San afirmou que, “no actual regime, o âmbito de cobertura é elevado, mas o tempo de espera continua a ser longo”, pelo que “o Governo pode investir mais para encurtar tempos de espera”, crítica também evocada por Ma Chi Seng.

Também Song Pek Kei apontou críticas aos tempos de espera e ainda à falta de médicos especialistas. “Como os residentes estão a solicitar cada vez mais em termos de saúde, há cada vez mais desafios como os tempos de espera, não há médicos especialistas suficientes. Cada vez mais os residentes continuam preocupados com o sistema de saúde prestado, que continua a ser com muita demora”, considerou. “Quando os direitos dos residentes são afectados eles já não acreditam nesse sistema. Nós cobrimos muito na saúde, mas será que isso significa qualidade ou será que conseguimos mesmo cobrir tudo?”, questionou.