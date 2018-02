Governo abre concurso público para atribuição de uma centena de licenças de táxi

O Executivo anunciou ontem a abertura de um concurso público para concessão de 100 licenças de táxis, concedida pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). Um despacho do Chefe do Executivo, publicado ontem em Boletim Oficial, aponta que os alvarás têm um prazo máximo de validade de oito anos, são improrrogáveis e não poderão ser transmitidos a terceiros.

Decorrido o prazo de validade de oito anos, o veículo utilizado como táxi não pode continuar a ser destinado à mesma finalidade, devendo ser cancelada a matrícula do veículo, indica ainda o balancete. Porém, se o veículo utilizado como táxi tiver menos de cinco anos, contados desde a data da sua inspecção inicial para atribuição de matrícula, pode ser autorizada nova matrícula para serviço particular, desde que em conformidade com todos os requisitos estabelecidos no Regulamento do Trânsito Rodoviário.