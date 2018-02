Gianluca Petecof reforça Prema Theodore Racing para a temporada de 2018

O piloto brasileiro Gianluca Petecof é a mais recente contratação da Prema Theodore Racing, equipa financiada por Teddy Yip Jr – filho do antigo parceiro de negócios de Stanley Ho, Teddy Yip. Segundo um comunicado da equipa, Petecof irá juntar-se à equipa para “atacar” os campeonatos europeus de Fórmula 4 em Itália e na Alemanha, surgindo no âmbito de uma parceria entre a Prema e a Academia de Pilotos da Ferrari.

O piloto nascido em São Paulo, no Brasil, iniciou-se na Academia da Ferrari apenas em Dezembro, estreando-se este ano nos monolugares através da Prema. Gianluca Petecof tem no currículo bons resultados alcançados sobretudo nas competições de karting, incluindo um quinto lugar no Campeonato Mundial CIF-FIA.

“Este será um grande ano para mim porque será a minha estreia nos monolugares. Irei competir na Fórmula 4 e estou bastante entusiasmado por este grande desafio para a época que se avizinha. Poder competir numa equipa tão prestigiada como a Prema, bem como integrar a Academia de Pilotos da Ferrari, é algo que está nos sonhos de todos os jovens pilotos”, referiu o brasileiro, num comunicado enviado pela equipa.

Angelo Rosin, “team manager” da Prema, mostrou-se também bastante satisfeito por poder contar com o jovem piloto brasileiro, considerando que tem bastante potencial para o futuro. “Sem dúvida que o Gianluca tem muito talento, o que é o mais importante, e com o nosso apoio e o da Academia da Ferrari tenho a certeza que as coisas irão surgir de forma natural”, disse.