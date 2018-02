Deputados: Seguro universal de saúde, só com o apoio da população

A implementação de um seguro universal de saúde iria mais do que duplicar as despesas do Executivo nesta área. A aplicação de tal mecanismo esteve ontem em debate na Assembleia Legislativa, levantado mais questões do que respostas. Ainda que não tenha reunido a oposição dos deputados, muitos questionaram sobre quem iria recair o peso das contribuições. Alexis Tam não fechou a porta a tal possibilidade, mas saiu em defesa do actual sistema de saúde de Macau.

Catarina Vila Nova

Terminou sem “conclusão nem resposta” o debate de ontem no plenário da Assembleia Legislativa sobre a implementação em Macau de um sistema universal de seguros de saúde, proposto pelos deputados Song Pek Kei e Si Ka Lon. As palavras são do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, que ontem se deslocou ao hemiciclo para debater a questão. No fim, Alexis Tam mostrou estar aberto à introdução de tal mecanismo na RAEM, apesar de ter feito a defesa do sistema de saúde vigente. O dirigente revelou que foi já encomendado um estudo a uma entidade de Hong Kong, para analisar a viabilidade dos vales de saúde poderem ser usados para adquirir seguros de saúde e que os resultados deverão ser conhecidos “muito em breve”. Da parte dos deputados ficou a ideia de que, uma vez que este sistema estaria dependente de contribuições, a sua aplicabilidade ficaria dependente da vontade da população.

“Parece que o sistema de seguro é bem acolhido pela sociedade, mas este implica o pagamento de prémios. Assim, é de crer que já não vai merecer o apoio da população”, defendeu Leong Sun Iok, da ala laboral. O mesmo argumento teve eco junto de Zheng Anting, que disse ser preferível manter o actual sistema caso a população não esteja disposta a suportar as contribuições, e de Ella Lei que afirmou que “um sistema universal necessita da adesão de todas as pessoas”. Para responder à questão de quem paga, Si Ka Lon propôs ao Governo uma afectação de parte do orçamento, de forma a conceder nove mil patacas por residente para a aquisição de um seguro de saúde. “Não estou a pedir aos trabalhadores, nem empregadores, nem residentes para pagar, [mas sim] fazer um ajustamento no orçamento concedendo nove mil patacas por pessoa para que possam ter um seguro de saúde”, sugeriu.

Alexis Tam assinalou que, em 2016, as despesas médicas ‘per capita’ do Governo foram de 14.600 patacas e que, actualmente, 75% dos custos de saúde dos cidadãos são suportados pelo erário público. De acordo com um relatório dos Serviços de Saúde, ontem distribuído, a implementação de um seguro médico universal iria elevar para as 35.800 patacas ‘per capita’ as despesas médicas do Executivo, mais do que duplicando o orçamento de um sector que já vem crescendo em ritmo acelerado nos últimos anos: as despesas com a saúde incluindo gastos da Administração e dos residentes aumentaram de 2.03 mil milhões de patacas em 2003 para 9.43 mil milhões de patacas em 2016. O secretário sublinhou ainda que 10% das despesas globais do Governo são destinadas à área da saúde.

O governante reiterou que o “regime de saúde de Macau não se coaduna com o do interior da China devido às despesas com cuidados médicos” mas garantiu estar aberto à realização dos respectivos estudos. Assim, o secretário revelou já ter sido encomendado um estudo a uma entidade de Hong Kong para analisar a viabilidade dos vales de saúde poderem ser utilizados para adquirir seguros médicos. Contudo, este mesmo organismo conduziu já um estudo semelhante na RAEHK que concluiu que “em Hong Kong, não é viável a implementação de um seguro de saúde universal porque ninguém quer contribuir”.

UMA QUESTÃO DE ESCOLHA

Em defesa de um seguro universal de saúde, Si Ka Lon argumentou que a população “não tem muitas opções”. “Com um seguro, as pessoas já podem escolher onde tratar a doença, seja em Macau, interior da China ou noutros países”, defendeu o deputado. Para o parlamentar, um maior leque de opções poderá ainda “resolver um longo tempo de espera e aliviar a pressão do pessoal da linha da frente” e servir de alternativa ao mecanismo de envio de pacientes para o exterior que implica também “muito tempo” de espera pela respectiva autorização, argumentou Si Ka Lon. “Este sistema é importante porque a pessoa pode optar pelo tratamento que deseja”, reiterou.

Também a sua colega de bancada, Song Pek Kei, defendeu que um seguro universal “é mais uma opção”, ainda que assuma que, “claro que vai aumentar as despesas no orçamento”. Porém, “tendo em conta que temos muitas reservas públicas”, a deputada reitera que “temos que pensar mais nos serviços de saúde”. “Se agora temos meios para o fazer, não acho oportuno que o Governo feche as portas e diga que não. Espero que o Governo pense neste sistema universal. O Governo deve dar o primeiro passo e fazer estudos”, argumentou.

Já Ho Ion Sang mostrou também estar aberto à implementação de um seguro universal de saúde mas apresentou um conjunto de questões relacionadas com o seu modo de funcionamento. “Será que é um sistema universal e obrigatório para todos os residentes? As companhias são obrigadas a aceitar? Qual o valor do prémio e quem o vai pagar? O Governo paga tudo ou há uma percentagem paga pelos residentes? Quando houver questões de indeminização, como vamos equilibrar entre as duas partes? Se devemos ou não criar o sistema universal temos muitos problemas para resolver”, disse o deputado, que é também vice-presidente dos Kaifong.

Por sua vez, o pró-democrata Au Kam San defendeu que um sistema universal de seguros pode ser aproveitado “para salvaguardar que as pessoas consigam ter cuidados de saúde no estrangeiro”, mas questionou como será definida a proporção de encargos entre as várias partes envolvidas. O deputado apresentou as suas dúvidas quanto à possível obrigatoriedade de tal mecanismo, tendo em conta que “talvez os idosos não consigam suportar estas contribuições”. Como alternativa, sugeriu a criação de medidas de atribuição fiscal ou de subsídios, para que a população consiga adquirir seguros de saúde.