Deputados com interrogações: Governo tem de “clarificar” regime de acreditação dos assistentes sociais

Os membros da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa tencionam reunir-se com o Governo na próxima semana, antes do Ano Novo Chinês, para “clarificar” o conteúdo da proposta de lei do “regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social”. A Comissão quer estipular uma definição para assistente social, acrescentar conteúdo sobre os direitos e deveres dos assistentes sociais e interrogar o Executivo sobre as razões para não considerar as opiniões das associações.

Cláudia Aranda

Os membros da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa pretendem reunir-se com o Governo na próxima semana, “entre segunda e terça feira”, antes do Ano Novo Lunar, para “clarificar” o conteúdo do “regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social”, disse ontem aos jornalistas o presidente do organismo, Chan Chak Mo. “Vamos ter perguntas a colocar ao Governo, nomeadamente sobre os direitos e deveres dos assistentes sociais, aqui está muito conteúdo, mas a assessoria diz que ainda devemos aditar mais conteúdo, vamos dialogar com os membros do Executivo”, disse. A assessoria da comissão sugeriu, também, “estipular uma definição para assistente social”, acrescentou.

O deputado explicou que, na última reunião, a comissão manteve “encontros com seis associações”. “Nós já recebemos as opiniões por escrito e o conteúdo, na maioria das opiniões já foi referido junto do Governo, eu creio que apenas tem um conteúdo novo que é a revisão da lei e vamos perguntar ao Governo porque é que, depois de ouvir as opiniões, não aceitaram muitas das opiniões”, afirmou o deputado sem adiantar detalhes sobre as opiniões e associações em causa.

Em debate permanecem assuntos como as competências e composição do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS) – entidade responsável pela apreciação dos pedidos de acreditação profissional de assistentes sociais -, “a revisão da lei”, a questão “uma profissão, dois regimes” e o reconhecimento das habilitações académicas dos estudantes que estão a formar-se em Taiwan. O tema “uma profissão, dois regimes” relaciona-se com o facto de, de acordo com a posição do Governo, os trabalhadores da função pública que são assistentes sociais, no futuro, não estarem sujeitos a este regime de credenciação dos profissionais.

Questionado sobre a inclusão de ‘justiça social’ nas definições previstas no diploma, Chan Chak Mo referiu que esse é um aspecto que deverá ser contemplado no código de ética dos profissionais, a ser definido posteriormente pelo CPAS.

“Hoje [ontem] foi uma reunião resumida porque nós já tivemos as opiniões por escrito das associações. Nestes últimos dois anos as associações dialogaram com o Governo. Vamos perguntar porque o Governo não aceitou essas opiniões”, explicou o presidente da comissão, questionando “como é que aprovamos esta proposta na generalidade? Será que podemos ainda clarificar o seu conteúdo? As competências do CPAS tudo isso vamos dialogar com o Governo”, concluiu o presidente da comissão.