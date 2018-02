Depósitos e empréstimos cresceram em Macau no final de 2017

Segundo dados revelados ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) referentes a Dezembro do ano passado, os depósitos e os empréstimos dos residentes aumentaram relativamente ao mês anterior. Os depósitos dos residentes aumentaram 0,5%, atingindo 576,6 mil milhões de patacas, tendo ainda sido registado um crescimento dos depósitos dos não-residentes, de 1,3%, correspondente a 254,3 mil milhões.

Relativamente aos depósitos do sector público na actividade bancária foi notado um aumento de 2,9%, equivalente a 191,8 mil milhões. Como consequência, de acordo com a AMCM, os depósitos totais da actividade bancária cresceram 1,1% face ao mês anterior, atingindo 1.022,6 mil milhões. A proporção de MOP, HKD, RMB e USD nos depósitos foi de 20,2%, 51,4%, 3,9% e 21,2%, respectivamente.

Por sua vez, os empréstimos internos ao sector privado registaram um crescimento de 1,6% em relação a Novembro de 2017, perfazendo 458,4 mil milhões de patacas.

Em termos comparativos do quarto trimestre de 2017 em relação ao trimestre anterior, os empréstimos bancários aumentaram 12,8% e 4,8% em “construção e obras públicas” e “exposição e conferência”. Os sectores de “transporte, armazéns e comunicações” e “indústrias transformadoras” registaram descidas de 13,5% e 9,9%, respectivamente. Os empréstimos ao exterior decresceram 0,3%, atingindo 437,6 mil milhões.

No final de Dezembro, o rácio empréstimos/depósitos de residentes cresceu de 59,4%, enquanto que, no final de Novembro, a percentagem foi de 59,7%. Contudo, o volume que incluiu o mesmo rácio relativamente a não-residentes decresceu de 88% para 87,6%. Os activos correntes a calcular no período base de um mês e três meses, em relação ao passivo, registaram um nível superior de 49,7% e 52,4%, respectivamente. Simultaneamente, o rácio de crédito vencido decresceu de forma ligeira, de 0,3% para 0,2%.