Casa de Portugal traz cante alentejano a Macau para as comemorações do 25 de Abril

As celebrações do 25 de Abril da Casa de Portugal contam este ano com a presença de um grupo de cante alentejano. “Os Vocalistas”, um projecto com origem em Beja, vêm pela primeira vez a Macau apresentar um repertório que integra canções alentejanas cantadas ‘a capella’.

Joana Figueira

As vozes e a viola campaniça que dão vida às modas do cancioneiro popular alentejano chegam a Macau pela mão da Casa de Portugal. Há muito que era intenção da associação local promover, na cidade, esta tradição portuguesa considerada Património Imaterial da Humanidade, e concretiza-a trazendo “Os Vocalistas”, um projecto originário de Beja que nasceu em 2015. Apresentam-se como um grupo que pretende abraçar vários géneros musicais, mas sem fugir da “raiz do cante alentejano”.

“Normalmente é difícil encontrar artistas relacionados com o 25 de Abril e nós queremos uma coisa mesmo o mais típico possível e que tivesse alguma relação com a data. Também já é intenção da Casa [de Portugal], há muito tempo, promover o cante alentejano. Acabou por se proporcionar tudo e achámos que era o momento certo para eles virem”, disse Diana Soeiro, coordenadora da Casa de Portugal, ao PONTO FINAL.

A responsável assume que estão ainda a ser ultimados os detalhes da vinda do grupo português ao território, que marca a primeira vez dos cinco elementos em Macau e na Ásia. O primeiro contacto com os músicos deu-se quando participaram num concurso televisivo no canal português RTP, que acabou por ser transmitido, também, na televisão de Macau.

“Estamos muito expectantes para ver a reacção, ao nosso cante, das pessoas que não são portuguesas. O nosso cante é um cante diferente, é uma forma de cultura, de tradição, de um povo que é do Baixo Alentejo. Isto era um cante de trabalho, era um cante de taberna, mas nós tentamos inovar. Já utilizamos a viola campaniça que é um cordofone português – unicamente do Baixo Alentejo –, que nós levamos sempre connosco e vai também para Macau”, contou Rúben Lameira, um dos membros de grupo, ao PONTO FINAL.

A Rúben juntam-se Bernardo Emídio, Miguel Garcia, Ricardo Furão e José Emídio – mentor do projecto. Os últimos são os membros mais novo e mais velho, respectivamente com 22 e 53 anos e é aqui, na amplitude de idades e experiências, que “as coisas novas que há para explorar” e o sentido de manter “a essência do cante alentejano” se fundem.

Foi com a elevação do cantar alentejano a Património Imaterial da Humanidade, em 2014, que Rúben Lameira percebeu um maior interesse pela tradição, por parte das comunidades portuguesas “lá fora”. “Os Vocalistas” actuam um pouco por todo o país, em Portugal, mas também já se apresentaram no Canadá e, em França, estiveram no ano passado. O concerto em Macau, no dia 25 de Abril, mantém-se ainda sem dia, horário ou local definidos.