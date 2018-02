Aumento na constituição de sociedades inverte tendência dos últimos dois anos

Em 2017, o número de sociedades constituídas foi de 5.177, um valor que reflecte um aumento de 785 face a 2016, e que vem inverter a tendência decrescente dos últimos dois anos.

O capital social das sociedades constituídas cifrou-se em 8,2 mil milhões de patacas no ano passado, um valor 10,1 vezes superior em termos anuais, refere a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). De acordo com o organismo, o aumento justifica-se pelo facto de, em 2017, se terem constituído sociedades com capital social elevado no ramo das actividades financeiras. Ainda durante o mesmo ano foram dissolvidas 803 sociedades, cujo capital social alcançou 146 milhões.

Analisando por escalão do capital social, foram constituídas, em 2017, 3.828 sociedades com um capital social inferior a 50 mil patacas, representando 73,9% do total. O capital social destas sociedades atingiu 100 milhões, correspondendo a 1,2% do total. Foram ainda constituídas 111 sociedades com um capital social igual ou superior a um milhão de patacas, totalizando 7,9 mil milhões.

Até ao final do ano passado, o número de sociedades registadas em Macau foi de 61.045, ou seja, mais 4.369 em termos anuais.

A DSEC deu ainda a conhecer os valores relativos ao quatro trimestre de 2017, período no qual foram constituídas 1.226 sociedades, mais 179 em comparação com o mesmo trimestre de 2016. O capital social das sociedades constituídas cifrou-se em 597 milhões de patacas, perfazendo um aumento de 71,8%, em termos anuais.

De entre as sociedades constituídas, as do comércio por grosso e de retalho (447), serviços prestados às empresas (297) e as da construção (156) aumentaram 118, 10 e 29, respectivamente, em termos anuais. No trimestre de referência dissolveram-se 225 sociedades (mais 32 face ao quarto trimestre de 2016), e o capital social destas alcançou 27 milhões de patacas, acrescentou o organismo.

A DSEC aponta ainda que o capital social das sociedades formadas no quarto trimestre de 2017 era proveniente, na sua maioria, da China continental (459 milhões). Relativamente aos valores oriundos de Macau esses foram de 106 milhões.